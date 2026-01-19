Faltam 26 dias para o Carnaval. Pela tradição, a maior festa popular do país começa na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e segue até a quarta-feira de Cinzas, que este ano cairá no dia 18, marcando oficialmente o período de folia no calendário brasileiro.

Na prática, porém, o Carnaval começa bem antes. Em diversas capitais, blocos, ensaios técnicos e eventos de pré-carnaval antecipam a festa e tomam conta das ruas semanas antes da data oficial.

No Rio de Janeiro, por exemplo, os festejos oficiais já começaram no dia 17 de janeiro, abrindo um calendário que se estende até depois da terça-feira de Carnaval e reforça o clima de expectativa em torno de uma das maiores manifestações culturais do mundo.

Com a aproximação da festa, cresce também o movimento no ambiente digital. Um levantamento da Rank Certo, agência de link building orientado à decisão comercial, identificou um aumento expressivo nas buscas relacionadas ao Carnaval no Google, a partir da análise do recurso People Also Asked (PAA) ( “As pessoas também perguntam”, em tradução livre).

Segundo Felipe Cardoso, CEO da companhia, as perguntas mais frequentes revelam um comportamento comum nesse período: pessoas tentando se organizar, planejar viagens, entender se haverá folga no trabalho e garantir presença nos eventos mais disputados.

“O Google acaba funcionando como um grande termômetro do comportamento humano. Quando milhões de pessoas começam a fazer as mesmas perguntas, isso mostra não só interesse, mas necessidade real de informação”, destaca o especialista.

A menos de um mês para o Carnaval, enquanto milhões se preparam para cair na folia, há também quem prefira desacelerar, descobrir novos destinos e se conectar com a natureza.

Uma pesquisa encomendada pelo Airbnb e conduzida pela Panterra1 revelou que, em 2025, quase 40% dos brasileiros elegeram o “escapismo” como a atmosfera ideal para suas viagens. Entre os aspectos mais valorizados na hora de planejar estão a chance de relaxar, sair da rotina e desfrutar de momentos especiais. Pensando nisso, o Airbnb preparou uma seleção especial de destinos e acomodações para inspirar escapadas de Carnaval, incentivando a dispersão do turismo para regiões fora do roteiro tradicional da festa.

Para aqueles que planejam recarregar as energias durante o carnaval, há uma variedade de opções no Airbnb que oferecem experiências únicas, desde espaços aconchegantes até atividades que aproximam o viajante da cultura local:

Lumiar, Rio de Janeiro: A pouco mais de 70 km da capital fluminense, na região serrana do Rio de Janeiro, Lumiar tem cachoeiras de águas cristalinas, trilhas e paisagens naturais que fazem da cidade o destino ideal para descansar próximo à natureza.

Imbituba, Santa Catarina: Em Imbituba, Santa Catarina, a região da Praia do Rosa se destaca pelas paisagens naturais preservadas e pelo clima tranquilo à beira-mar. O destino reúne enseadas cercadas por mata atlântica, lagoas de águas calmas e trilhas em meio à natureza, ideal para quem busca desacelerar.

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul: Localizada na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves é conhecida pelo enoturismo e pelas rotas do Vale dos Vinhedos. Entre colinas e vinhedos, o destino combina trilhas, degustações de vinhos e uma gastronomia marcada por pratos tradicionais, ideal para quem deseja aproveitar o feriado com sabor e cultura.

Maraú, Bahia: No litoral sul da Bahia, a Península de Maraú reúne praias de águas cristalinas, como Taipu de Fora e Algodões, e é um destino para quem busca privacidade e aproveitar o feriado com mais tranquilidade nas praias nordestinas.

São Miguel dos Milagres, Alagoas: Em São Miguel dos Milagres, o ritmo desacelera no litoral da Costa dos Corais. O destino é conhecido pelas piscinas naturais e pelos passeios de jangada que revelam recifes e vida marinha, além de oferecer o cenário ideal para estadias tranquilas em contato com a natureza.

São Roque, São Paulo: Conhecida como a “Terra do Vinho”, São Roque fica no interior de São Paulo, a poucos quilômetros da capital. Cercada por áreas verdes e com clima ameno, o destino é uma opção prática para quem busca desacelerar e mudar de cenário durante o Carnaval, sem ir muito longe.

A opção por destinos não conhecidos tradicionalmente pelo agito do Carnaval não beneficia apenas os viajantes: ao escolher acomodações fora dos circuitos mais conhecidos, hóspedes também contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico local. Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas, a cada R$10 gastos em estadias no Airbnb, outros R$52 circulam em setores como alimentação, transporte e comércio2.

O Airbnb facilita o planejamento de viagens tanto em grupo, entre amigos e familiares, quanto de estadias voltadas ao descanso. A plataforma reúne acomodações com diferentes perfis e comodidades, como piscina, churrasqueira e áreas ao ar livre, além de oferecer recursos que tornam a organização da viagem mais prática, como listas de favoritos compartilhadas, conversas em grupo com o anfitrião pela aba Mensagens e convites para viagens, que permitem compartilhar detalhes da reserva, como endereço, senha do Wi-Fi e instruções de check-in. O planejamento também é facilitado pelas opções de pagamento disponíveis: Pix e parcelamento sem juros em até seis vezes no cartão de crédito.

1 Com base em dados externos de uma pesquisa online conduzida pela Panterra Research. O levantamento foi realizado entre 6 e 22 de abril de 2025. A margem de erro é de ±2,5, ±3,1 e ±3,3 pontos percentuais para amostras de 1.500, 1.000 e 900 respondentes, respectivamente, com nível de confiança de 95%, podendo ser maior em subgrupos menores ou com amostras reduzidas.

2 Todos os dados neste comunicado de imprensa, se não explícito de forma diferente, são com base em análise de insumo-produto da Fundação Getulio Vargas a partir de dados internos do Airbnb e referentes ao ano de 2024.