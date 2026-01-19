Americana abre calendário cultural de 2026 com Classics Festival no CCL

Americana recebe, entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2026, a primeira edição do Classics Festival, evento que abre oficialmente o calendário cultural do município no próximo ano. Com entrada gratuita, o festival será realizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) e vai reunir shows de classic rock, exposição de carros e motos antigos e uma ampla praça de alimentação, voltada para toda a família.

A programação musical será um dos destaques do evento, com bandas cover e tributos a grandes nomes do rock internacional. Na sexta-feira (23), o público poderá conferir tributos a Aerosmith e Guns N’ Roses. Já no sábado (24), sobem ao palco tributos a Led Zeppelin, um especial com sucessos dos anos 60 a 80, além de Queen.

No domingo (25), a partir das 9h, acontece o Encontro de Carros e Motos Retrô e Clássicos, aberto ao público e destinado a veículos com mais de 30 anos de fabricação. Os expositores receberão certificado de participação e brindes. No mesmo dia, a programação musical inclui repertórios de Creedence, ZZ Top, Ramones, Classic Rock, com encerramento ao som de AC/DC.

Além da música e do antigomobilismo, o Classics Festival contará com uma praça de alimentação diversificada, oferecendo costela na brasa, torresmo, burgers na parrilla, frango, espetinhos, pastéis, porções variadas, churros, doces e sorvetes. As bebidas incluem chopp, cervejas, drinks, sucos naturais e refrigerantes.

O evento também terá Espaço Kids, barracas de camisetas e variedades, área reservada para motos e será pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. A organização informa que não será permitida a entrada com alimentos, bebidas ou coolers no espaço do festival.

O Classics Festival é uma realização da MK Produções e Eventos, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

Serviço

📍 Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Americana/SP

📅 Data: 23 a 25 de janeiro de 2026

⏰ Horários:

• Sexta-feira: 18h às 22h

• Sábado: 12h às 22h

• Domingo: 9h às 22h

🎟️ Entrada gratuita

