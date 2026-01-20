Tivoli reúne atrações especiais para crianças e adolescentes na reta final das férias

Programação inclui Feira de Games Itinerante, Festa das Cores, Chá das Princesas e ações de inclusão com o MovieCOMtodos, entre outras iniciativas

O Tivoli preparou uma programação especial para tornar a reta final das férias escolares ainda mais divertida e inesquecível para toda a família. Com atrações para diferentes idades e perfis, o centro de compras reforça seu posicionamento como o shopping da família, oferecendo lazer, entretenimento e experiências que vão além das compras. Entre os destaques da agenda estão eventos temáticos, atrações infantis e iniciativas que reforçam o compromisso do Tivoli com a inclusão e o acolhimento.

“O Tivoli tem o cuidado de planejar sua programação ao longo de todo o ano, sempre considerando os diferentes momentos das famílias e buscando oferecer opções de lazer, acolhimento e convivência para todos”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli.

A partir de sexta-feira, dia 23, o Tivoli recebe mais uma edição da Feira de Games Itinerante, iniciativa que promete movimentar o shopping reunindo fãs de games, consoles e cultura geek.

O evento traz a tradicional troca de jogos e consoles, além da venda de games novos e retrô, acessórios, action figures, itens colecionáveis, artigos geek e expositores especializados em impressão 3D de personagens. A Feira Game acontece na sexta-feira e sábado, dias 23 e 24, das 10h às 22h, e no domingo (25), das 14h às 20h.

Festa das Cores é atração no sábado

Inspirada no festival Holi, realizado na Índia e em alguns outros lugares do mundo, a Festa das Cores retorna ao Tivoli neste sábado, dia 24. Com uma programação com muita música,alegria e diversão, a atração acontece das 16h às 18h, no estacionamento VIP, próximo ao McDonald’s.

Voltado para crianças de 3 a 12 anos, a iniciativa contará com DJ, animadores, dançarinos e ambientação temática. A participação é gratuita, com vagas limitadas.

Chá das Princesas inicia nova temporada

Sucesso de público, Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela estão de volta ao Tivoli Shopping com o Chá das Princesas, uma experiência imersiva no universo dos contos de fadas. Em um espaço temático ao lado da CVC, as personagens apresentam um show musical, interagem com os convidados e realizam a cerimônia de coroação, proporcionando momentos mágicos e registros inesquecíveis em família.

A atração será realizada a partir do dia 24 de janeiro, sempre aos sábados e domingos, às 14h, 16h e 18h. Os ingressos podem ser adquiridos através do link www.chadasprincesasoficial.com.br.

Inclusão em destaque no Movie

O Tivoli Shopping reforça seu compromisso com a inclusão e o cuidado com as famílias por meio de projetos especiais de cinema: o MovieCOMtodos e o CineMaterna.

O MovieCOMtodos promove sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a primeira edição de 2026 acontece neste domingo, dia 25, com a exibição do filme “O Diário da Pilar na Amazônia”.

As sessões do MovieCOMtodos buscam proporcionar uma experiência de cinema acolhedora, inclusiva e segura, com uma série de adaptações importantes para atender às necessidades sensoriais do público, como iluminação mais suave, som reduzido, portas parcialmente abertas e liberdade de circulação, permitindo que cada espectador vivencie o momento da forma mais confortável possível.

Ainda com foco na inclusão, o Moviecom do Tivoli recebe no dia 28 de janeiro mais uma edição do CineMaterna, iniciativa pensada especialmente para que as mamães possam se divertir com seus bebês de até um ano e meio.

Neste projeto, o ambiente é especialmente preparado para os bebês, com o som mais baixo, ar condicionado em temperatura suave e iluminação leve.

Lazer completo para toda a família

A experiência no Tivoli vai além dos eventos especiais. O shopping conta com uma praça de alimentação completa, restaurantes, quiosques e opções variadas de lazer. Na Praça de Eventos, a atração Jurassic Kids segue até o início de março convidando as crianças a explorarem o universo dos dinossauros em um ambiente lúdico e seguro.

Nos cinemas, a programação traz animações e filmes para todas as idades, ampliando ainda mais as opções de diversão durante os últimos dias de férias.

