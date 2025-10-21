Jacira visita Espaço TEA e destaca estímulo à independência

Leia + sobre política regional

Coautora da lei que cria o selo “Empresa Amiga do Autista”, sancionada recentemente pelo prefeito Chico Sardelli, a vereadora Jacira Chávare (Republicanos) visitou nesta segunda-feira (20) o Espaço TEA da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), no bairro Nova Americana. A parlamentar foi acompanha do vice-prefeito Odir Demarchi.

Inaugurado em março de 2024, o espaço atende atualmente 26 pessoas, entre adolescentes e adultos, e tem como principal proposta ajudar os pacientes a realizarem tarefas básicas, como tomar banho sozinho, se alimentar, e assim buscar mais independência e qualidade de vida. Entre as atividades, eles participam de oficinas de culinária, fazem “compras” em um mini supermercado e diversos outros tipos de workshops.

“Compreender o autismo, que se manifesta em um espectro de características e necessidades de suporte variáveis, é crucial para garantir que pessoas no espectro tenham seus direitos atendidos, incluindo acesso à educação, trabalho e a qualidade de vida adequada, disse Jacira. “Agradeço ao Gabriel Monici, coordenador ABA do Espaço TEA, a todos os profissionais pela recepção e também ao vice-prefeito Odir Demarchi, que me acompanhou nesta visita”, completou a vereadora.

EMPRESA AMIGA. No último dia 11, Jacira esteve no gabinete do prefeito Chico Sardelli para acompanhar a sanção do projeto de lei de sua autoria – em conjunto com o também vereador Thiago Brochi – que criou o selo “Empresa Amiga do Autista”. “Nada mais do que uma iniciativa pública de reconhecimento a empresas e instituições que não apenas contratam pessoas com o Transtorno do Espectro Autista, mas que se comprometem com a construção de ambientes de trabalho acessíveis, acolhedores e inclusivos”, explicou a vereadora.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP