Jacque Falcheti faz último show do álbum CRUA em Campinas neste sábado

Jacque Falcheti é cantora e compositora nômade e está há 03 anos viajando pelo mundo com seu show solo autoral intitulado CRUA. A artista já passou por alguns países da Europa, vários estados do Brasil e agora finaliza a história do álbum CRUA com uma turnê de despedida chegando em Campinas neste sábado, 24 de maio.

Entre acordes delicadamente escolhidos a dedo, voz ao pé do ouvido e silêncios nas texturas dos arranjos, Jacque vai apresentar um show único no estilo minimalista, voz e violão e terá a participação especial da multiartista Estela Luz.

O show acontece na Rabeca Cultural, às 20h. Os ingressos estão sendo vendidos através do contato de whatsapp do espaço: https://wa.me/5519997206186

Sobre Jacque Falcheti:

é uma cantora e compositora nômade, com 06 álbuns lançados e premiados, turnês por 16 países em 03 continentes: Europa, África e América Latina e uma expressividade nas plataformas digitais com mais de 500.000 plays.

www.jacquefalcheti.com

Serviço:

Dia 24 de maio

Às 20 horas

na Rabeca Cultural

Av. Dona Maria Franco Salgado, 250 – Jardim Atibaia (Sousas)

Ingressos: https://wa.me/5519997206186

