Jan Telecki assume Marketing da CAOA

A CAOA tem a satisfação de anunciar a chegada de Jan Telecki para assumir a função de Diretor de Marketing da empresa. Em sua nova função, Jan assume toda a gestão de Marketing da CAOA, com a missão de fortalecer a estratégia de marketing da empresa, promover ainda mais a marca e produtos, em diferentes canais de mídia, além de desenvolver ações de comunicação que contribuam com o crescimento sustentável da CAOA.

Executivo com mais de 25 anos de experiência, Jan contribuiu para impulsionar o crescimento de marcas e o sucesso comercial nos setores de bens de consumo, tecnologia, automotivo e varejo. Ao longo de sua trajetória, ocupou cargos de liderança na Hyundai Motor Brasil, Pirelli, Samsung e Whirlpool. Possui MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, com Especializações em Marketing de Varejo, pela Universidade de São Paulo, e em Liderança e Gestão Empresarial na Cornell University e na Dom Cabral.

“Chego na CAOA para assumir este novo desafio com muito entusiasmo. Tenho grande admiração pela empresa a qual já tive a oportunidade de me relacionar como parceiro nos últimos anos. Agora como parte do time, poderei contribuir de forma significativa, dando continuidade ao importante legado da CAOA na indústria automotiva mundial e desenvolvendo ações que ampliem ainda mais a comunicação da marca e experiência dos consumidores com nossas concessionárias, produtos e serviços, afirma Jan Telecki”.

“É um imenso prazer ter na equipe CAOA um profissional do nível do Jan Telecki. Com certeza, sua grande experiência no mercado automotivo irá agregar muito e será de extrema importância para o crescimento das nossas ações nessas áreas que são vitais para a empresa. A vinda do Jan para nossa equipe reforça ainda mais nossas metas de crescimento e profissionalização”, afirmou o presidente da CAOA Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho.

