Roubou roçadeira e peças no Torra Torra, depois foi detido pela Guarda

Um homem que roubou uma roçadeira e algumas peças de roupa e calçado da loja Torra Torra foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta quinta-feira.

O caso do roubo aconteceu na av de Cillo e os GMs foram atrás do homem por conta da placa do carro. O registro do caso foi feito pouco depois das 13h.

Foram utilizadas na ação 4 viaturas e 2 motos.

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’ Oeste -SP

NATUREZA: Furto Qualificado

DATA: 13/02/2025 HORA: 13:10 LOCAL: Rua Santa Bárbara , 608 / Av. de Cillo , 46 – Centro

EQUIPE: 1

🚓VTR 140 Subinspetor Lacerda Gcm Pereira

🏍️MOTOS 10 E 11 Gcm Brandão Gcm Medeiros

🚓VTR 125 Gcm Urbano Gcm Lima

🚓VTR 130 Gcm Henrique Gcm César

🚓VTR 115 (canil) Gcm Edmar Gcm Nazato Gcm Fuzzatti

SÍNTESE roubo roçadeira

Durante o patrulhamento preventivo , foi irradiado via CICOMM que um furto acabara de ocorrer pela Av. de Cillo.

Por lá um indivíduo teria subtraído uma roçadeira das equipes da empresa RCA , que fazia a poda do mato pelas proximidades da praça central , e se evadido em uma Parati na cor branca sentido a Rua XV de Novembro , em seguida foi irradiado que o referido veículo (placa CXR-7967) passou pela câmera de monitoramento da Rua XV de Novembro sentido ao Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Mais notícias da cidade e região

A equipe então deslocou-se ao bairro e deparou-se com o veículo defronte ao bloco 80 , onde tentou realizar a abordagem e o condutor do veículo que estava de pé fora dele , adentrou ao mesmo , desobedeceu as ordens de parada e saiu em alta velocidade , ignorando também os sinais sonoros e luminosos da viatura , em seguida pela Av. Dr. Sebastião de Paula Coelho próximo ao número 307.

O indivíduo parou o veículo , desembarcou e continuou a fugir da equipe a pé , adentrando uma viela ali presente , posteriormente ao bloco 70 , pulando para o bloco do fundo , em seguida para a rua e continuando a fuga até ser alcançado e abordado pelas equipes as margens da rodovia SP 306. No momento da abordagem o indivíduo apresentou resistência , sendo necessário o uso de força moderada para a sua contenção.

Em diálogo pelo local o indivíduo foi identificado como R.M.G. , e relatou a equipe que havia furtado uma roçadeira e havia dispensado a mesma próximo do local da abordagem , no conjunto habitacional Roberto Romano , informando também que havia chinelos e cuecas em seu veículo , e que ele havia furtado na loja Torra Torra mais cedo. Em seguida levou a equipe ao local onde havia deixado a rés furtiva (roçadeira) , sendo esta recuperada pela equipe.

No local , foi dada voz de prisão a R. por furto , algemado conforme o decreto 8858/16 por receio de nova fuga , resguardo de sua integridade e da equipe e conduzido juntamente aos objetos e veículo ao 1° D.P. , onde estiveram presentes as respectivas vítimas , juntamente com filmagens dos furtos mencionados acima , que foram anexadas ao B.O PC , tendo a autoridade policial após tomar ciência dos fatos ratificado a prisão em flagrante do mesmo , permanecendo este a disposição da justiça.