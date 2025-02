Americana vai ter 200 casas do Minha Casa Minha Vida

O Ministério das Cidades autorizou a contratação para a construção de 200 casas do Minha Casa, Minha Vida no bairro Nielsen Ville em Americana. A portaria das unidades habitacionais que vão ser na região da Cidade Jardim, foi publicada no Diário Oficial da União, em 7 de fevereiro, e representa um investimento total de R$ 39.061.509,00.

As moradias do Residencial Americana I serão construídas na Rua das Maravilhas, esquina com a Rua Sempre Viva, e contarão com apartamentos de 56 m². O empreendimento será composto por dois blocos, cada um com oito apartamentos por andar. Um dos blocos terá 12 pavimentos e o outro, 13 pavimentos.

O valor de cada imóvel será de R$ 165.000,00, totalizando um investimento de R$ 33.000.000,00. Além disso, o terreno foi doado pela Prefeitura, com um valor estimado de R$ 6.061.509,00.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, celebrou a conquista e destacou o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso à moradia.

“Esta é mais uma grande vitória que começamos a construir no final de 2023, com nossa ida a Brasília e nosso diálogo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre Padilha e nosso amigo Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara. Com essa iniciativa do programa Minha Casa, Minha Vida, estamos reduzindo o déficit habitacional e oferecendo mais qualidade de vida para nossa população”, disse Chico.

O secretário de Habitação, Luiz da Rodaben, também ressaltou a importância do projeto e os benefícios que serão proporcionados para a cidade.

“Esse investimento é um marco para Americana. A moradia é um direito fundamental e estamos empenhados em buscar soluções que viabilizem mais unidades habitacionais para atender às famílias que mais precisam. A chegada desse empreendimento fortalece nosso compromisso com o bem-estar e o futuro da nossa cidade”, disse.

Benefícios e público-alvo em Americana

Os subsídios oferecidos pelo programa poderão chegar a até 95%, facilitando o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda. As unidades serão destinadas a famílias com renda de até R$ 2.850,00, proporcionando a oportunidade de um lar digno e seguro para centenas de cidadãos.

Nas próximas semanas, a Secretaria de Habitação do município divulgará detalhes em relação à atualização cadastral das famílias para participar do sorteio das unidades, a ser realizado nos próximos meses.