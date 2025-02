Um alerta de terremoto assustou moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira.

O sinal pelo celular indicava alta probabilidade de um abalo sísmico na costa do estado paulista.

Sem Terremoto e mas com susto

O aviso da empresa Google notificou sobre a suposta ocorrência de um abalo sísmico no mar a 55 km de Ubatuba, no litoral de São Paulo, e foi disparado para celulares com sistema operacional Android.

Especialista aponta que o litoral de São Paulo está muito longe da borda de placa para ter um tremor dessa magnitude.

Podem acontecer terremotos longe das bordas de placas, mas normalmente são menos intensos. Em 2008 foi registrado um abalo de magnitude 5.2 a 200 km de Santos, e que foi sentido em São Paulo e algumas outras cidades, mas sem grandes danos.

