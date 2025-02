Veja lista de aprovados da Escola Municipal de Música

A Prefeitura de Americana torna pública, nesta quinta-feira (13), a lista de candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo 2025 para os cursos de formação promovidos pela Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

A relação traz a lista dos aprovados na primeira fase, bem como as datas e horários da próxima etapa do processo seletivo (confira abaixo). Quem estiver inscrito em curso de instrumento e tiver o seu, deve levá-lo à fase presencial da seleção. Diante da grande demanda, os selecionados na primeira etapa para o curso de Técnica Vocal serão conhecidos na próxima segunda-feira (17).

A Escola de Música oferece 76 vagas em cursos nas áreas de violino, viola clássica (de orquestra sinfônica, não a caipira), violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino, tuba, piano, percussão e técnica vocal.

A duração dos cursos é de oito semestres e as aulas têm início em 10 de março. A carga horária é de até seis horas e meia semanais e, para cursos de instrumento, é obrigatório o uso de instrumento musical próprio durante as aulas. Os detalhes constam no edital disponibilizado no site da Prefeitura.

Em 25 de fevereiro, a lista final de aprovados será divulgada no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

“A Escola Municipal de Música é motivo de muito orgulho para Americana. Tradicionalmente e anualmente, o espaço forma profissionais de alta qualidade em cursos oferecidos gratuitamente por professores e músicos dedicados”, declarou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Informações adicionais estão disponíveis no site da Prefeitura de Americana e na secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3408-4800. A Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos fica” no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

Confira a lista dos aprovados na primeira fase: