Janja se encontra com Papa Francisco e pede benção ao Brasil

A primeira-dama Janja da Silva se encontrou com o Papa Francisco nesta quarta-feira (12), no Vaticano.

Durante a reunião, ela agradeceu as orações pela recuperação do presidente Lula e discutiu o impacto da fome e da pobreza na vida de mulheres e meninas. Janja afirmou que o pontífice, que enfrenta um surto de bronquite, segue animado e sorridente.

Vídeo Janja e Papa Francisco

Banheira de gelo é usada para preparar os foliões atletas para o Carnaval

A academia ao ar livre no Posto 10 promete refrescar e revitalizar o público na Praia de Ipanema.

O Carnaval está chegando, e com ele, a maratona de blocos, ensaios e muita folia pelas ruas do Rio. Para ajudar cariocas e turistas a suportarem o calor intenso e se recuperarem para os dias de festa, a Rio Academia, academia gratuita localizada no Posto 10 de Ipanema, disponibiliza a famosa banheira de gelo. A iniciativa promete ser um alívio para quem quer chegar ao Carnaval com o corpo renovado e pronto para a maratona carnavalesca.

Recupere-se entre um bloco e outro

Além de ser uma técnica amplamente usada por atletas para reduzir inflamações e aliviar dores musculares, o banho de gelo também é uma excelente alternativa para quem está gastando energia nos blocos de rua e precisa dar um “reset” no corpo antes de cair na folia novamente. O choque térmico ativa a circulação, combate o inchaço e proporciona uma sensação revigorante – perfeita para quem quer aproveitar o Carnaval ao máximo.

Leia Mais Notícias do Brasil

O espaço à beira-mar é idealizado pela Mude, empresa responsável por soluções de bem-estar no Rio e em outras cidades, e YoPRO, marca expert em bebidas proteicas da Danone, ao lado da Prefeitura do Rio.

Protocolo da Banheira de Gelo

Em meio as belezas da orla, os participantes que aceitarem o desafio podem desfrutar de um protocolo semanal de até onze minutos, distribuídos em sessões de 2 a 3 minutos, reservados para o uso da banheira. Cada sessão pode ser agendada de 3 a 4 vezes por semana, sendo utilizado por até 5 pessoas a cada intervalo de 30 minutos. Durante a utilização, a banheira será abastecida com água mineral e gelo filtrado. É obrigatório tomar uma chuveirada antes de utilizar a banheira, e os horários podem ser agendados por meio do aplicativo. A temperatura da banheira de gelo varia de 4 a 10 °C.

Como participar da Rio Academia 2024

Acessível a todos os moradores e visitantes do Rio de Janeiro, as atividades e exercícios podem ser agendados pelo aplicativo da Mude. Basta baixar o aplicativo pela Play Store ou App Store, se cadastrar e agendar as aulas de preferência. Lembrando que as aulas estão sujeitas à lotação e precisam ser reservadas com antecedência. Ao chegar na atividade, o aluno deve fazer o check-in e está pronto para movimentar-se ao lado dos melhores profissionais.

Os efeitos positivos no corpo de quem usa a banheira de gelo

Os efeitos positivos da utilização da banheira de gelo incluem a redução da inflamação muscular após o treino e o alívio da dor, proporcionando uma ação analgésica. Inspirado no sucesso na edição anterior o CEO da MUDE, Marcus Moraes, decidiu trazer a experiência novamente para os cariocas. “Quero que todos conheçam os benefícios do banho de gelo. Eu não tenho mais resfriado, melhorou meu humor e ainda me sinto melhor para me exercitar”, compartilhou.