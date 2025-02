Conhecido nacionalmente pelos projetos inovadores e pela aprovação popular, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, esteve na tarde desta quinta-feira (13) em Sumaré, com o prefeito Henrique do Paraíso para uma reunião de troca de experiências, projetos e ideias inovadoras. O vice-prefeito André da Farmácia e o vereador Raí do Paraíso também participaram do encontro.

Um dos temas debatidos foi a diminuição da cobrança de impostos das cidades paulistas. De acordo com a versão dos dois gestores, a maior parte dos valores arrecadados nos municípios acabam sendo destinados para o governo federal. Ambos defendem que esses recursos fiquem, na maior parte, nas cidades em que são arrecadados.

“Foi uma reunião de trabalho para trazermos projetos que estão dando certo em Sorocaba, para a nossa cidade. Estamos trabalhando para que Sumaré seja a melhor cidade do Brasil, como o nosso amigo sempre gosta de afirmar sobre a cidade que governa”, disse bem humorado Henrique do Paraíso sobre o prefeito sorocabano.

Projetos de Manga e Henrique

Projetos relacionados à geração de empregos, parcerias entre empresas e a prefeitura para fomentar a empregabilidade, diminuição do tempo de espera para a realização de exames e cirurgias, eliminação da burocracia no setor da saúde, modelos de gestão para acelerar a vinda de empresas, maneiras eficientes para realizar parcerias entre prefeituras e os governos estadual e federal foram os assuntos conversados entre os dois prefeitos.

Rodrigo Manga contou que tem acompanhado a gestão de Paraíso e fez elogios. “Henrique é um grande amigo que em pouco tempo de governo melhorou a merenda escolar, avançou na segurança com a GCM (Guarda Civil Municipal) mais atuante, destravou investimentos que vão garantir que todo o esgoto da cidade seja tratado, realizou ações sociais para atender famílias afetadas por enchentes, retomou aulas esportivas e na assistência social. Ele também é muito humilde e articulado. Tenho certeza que fará um grande governo para o povo de Sumaré”, afirmou Manga.

Qualidade

Além disso, o prefeito visitante se colocou à disposição para “colaborar sempre que for chamado”. Henrique do Paraíso relatou que a união de prefeitos vai melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Lidamos diretamente com os problemas das pessoas, todos os dias. Por isso, somos municipalistas e queremos menos impostos para a população, e que os tributos realmente possam ficar onde são gerados”, afirmou Henrique, que ainda garantiu que visitará Manga em Sorocaba.

O vice-prefeito André da Farmácia relatou que a forma de governar de Rodrigo tem chamado atenção no Brasil inteiro. “O nosso foco sempre é acertar. Por isso, estamos dialogando com lideranças que podem fazer nossa cidade crescer e se desenvolver ainda mais”, disse.

A comitiva visitante contou também com o secretário de Desenvolvimento Econômico Bruno Santana; de empreendedorismo Fernando Marques, e do assessor de gabinete Márcio Carrara. Do time de Sumaré, a primeira-dama Débora Mikaelle, o secretário de Desenvolvimento Econômico Ed Carlo e o ex-vereador Paulão do União também prestigiaram o encontro.

