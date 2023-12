Jantar solidário gratuito no Zanaga começa nesta segunda

Em sua 18ª edição, o Jantar Solidário do Instituto Jr Dias já é uma tradição na região no Zanaga. A instituição servirá refeições do dia 25 ao dia 30 de dezembro, no Society do Zanaga, localizado na Rua Inglês de Souza, s/n, Jardim Nossa Senhora Aparecida.

As refeições são gratuitas e o cardápio é variado ao longo dos dias com refrigerante todos os dias. O evento é aberto à população e todos podem se servir. “São 18 anos preparando e servindo refeições para todos que desejarem participar. A ação é voltada para quem deseja se reunir com boa comida, em um ambiente acolhedor e sem custo. Muita gente perdeu a família ou não tem entes queridos que moram próximos, por isso, o jantar, além de alimentar, possibilita união da comunidade em uma noite feliz e agradável”, disse Izabel Dias, idealizadora do evento.

Acompanhe a programação e os horários:

ALMOÇO DE NATAL (25/12) – Das 12h às 14h30.

Arroz branco, Farofa fria, Maionese de legumes, Frango assado, Pernil assado e Lagarto fatiado.

JANTAR TERÇA-FEIRA (26/12) – Das 19h às 21h.

Canja de galinha.

JANTAR QUARTA-FEIRA (27/12) – Das 19h às 21h.

Polenta com carne moída.

JANTAR QUINTA-FEIRA (28/12) – Das 19h às 21h.

Galinhada com queijo ralado.

JANTAR SEXTA-FEIRA (29/12) – Das 19h às 21h.

Arroz branco, Feijão, Carne de panela, Linguiça frita e Salada Verde.

JANTAR SÁBADO (30/12) – Das 19h às 21h.

Macarronada, Arroz branco, Frango ao molho e Salada verde.