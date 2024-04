Jardim Botânico recebe evento Caminho Literário neste domingo

Com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o evento Caminho Literário da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) será realizado neste domingo (7), no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carrol Meneghel”, das 8h às 12h.

A programação conta com a participação de escritores, distribuição gratuita e troca de livros, caminhada literária, oficinas culturais e apresentações artísticas. A entrada é aberta ao público.

“É um evento voltado para a literatura e artes, que reunirá diversas atividades para toda a família, no Jardim Botânico. Convidamos a população para participar da programação especialmente preparada para divulgar e incentivar os escritores e artistas”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

“Todos estão convidados para participar desse evento preparado com muito carinho. Enquanto curtem a natureza no Jardim Botânico, será possível conhecer mais de 65 escritores e ilustradores, e também fazer diversas atividades gratuitas. E tudo isso graças aos artistas que abraçaram a ideia”, destacaram os organizadores do Caminho Literário da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

A programação completa está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/16mtqTjbUP-2F4MZGHEbcp9f8FWmtBGjG/view?usp=sharing.

O endereço do Jardim Botânico é Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini.

Mais notícias da cidade e região