Americana aplica mais de 7 mil doses de vacina contra a gripe

Americana realizou 7.276 aplicações da vacina contra a gripe desde o início da campanha de imunização no município, no dia 25 de março, até esta quinta-feira (4). Os números são contabilizados pela Vigilância Epidemiológica.

A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, à exceção da unidade da Praia Azul, cujo horário é das 8h às 20h, também de segunda a sexta-feira. A meta da campanha é vacinar 90% de cada público-alvo.

As doses aplicadas foram distribuídas da seguinte forma entre os públicos específicos da campanha até agora:

Crianças entre 6 meses e menores de 6 anos: 428

Idosos: 4.933

Trabalhadores da saúde: 326

Gestantes: 46

Puérperas: 7

Professores: 162

Pessoas com comorbidades: 484

Pessoas com deficiência permanente: 49

Indivíduos privados de liberdade: 736

Funcionários do sistema prisional: 61

Caminhoneiros: 17

Integrantes das forças de segurança e salvamento: 14

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário: 12

Integrante de população indígena: 1

A Vigilância Epidemiológica espera por um aumento gradual na busca pelo imunizante nas próximas semanas. “Estamos apenas no início e a busca pela vacina ainda é tímida, mas a nossa expectativa é de que esse percentual cresça gradualmente, a exemplo de anos anteriores”, avaliou a coordenadora do setor, Carla Brito.

Ela faz um apelo à população, considerando que a gripe é uma doença que pode evoluir para quadros graves, enquanto a vacina é um método eficaz para a prevenção. “É muito importante que a população elegível busque as unidades de saúde para se vacinar, visto que é uma doença sazonal e que pode ter agravamento e óbito, principalmente em crianças e idosos”, alertou Carla.

Este ano a campanha é nominal, a exemplo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, é obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS, além de documento que comprove pertencer ao grupo elegível.

A Vigilância Epidemiológica esclarece que todos os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais precisam obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

No caso das pessoas com comorbidades, é necessário apresentar receita, laudo ou carta médica que comprove a doença. Já os indivíduos com deficiência permanente podem apenas se autodeclarar.