O campineiro David Meireles ainda não tem o mesmo reconhecimento

de grandes artistas da música nacional. Mas, com humildade, dedicação e talento tem conquistado cada vez mais fãs e seguidores nas plataformas digitais e redes sociais. Em seu canal oficial, no Youtube, é possível assistir vários vídeos dele interpretando músicas autorais e covers.

DAVID MEIRELES

Natural da cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo, onde também reside, David Moreira de Meireles, ou simplesmente David Meireles é um cantor solo com grande influência sertaneja, mas que em seus shows também canta outros gêneros como forró, piseiro e pagode.

David começou ainda adolescente se apresentando no grupo SDC, em 2005, onde era vocalista e se apresentava em circos, bares e eventos em praça pública. Tamanha exposição o levou a participar de programas de televisão local como o Programa Rivail, afiliada da Record TV.

Com o fim do grupo SDC, David resolveu escrever um novo capítulo em sua história artística e, em 2021, iniciou carreira solo com vertente ainda mais sertaneja, passando a se apresentar em casas de shows de Campinas, eventos regionais, bares e eventos particulares. No sertanejo, é admirador de artistas como as duplas João Mineiro & Marciano, Jorge & Mateus e Zé Neto & Cristiano.

Em sua carreira, lançou 13 músicas autorais, todas elas estão nas principais plataformas de distribuição digital como Spotify, Deezer, Rezo, além das redes sociais Facebook e Instagram. Lançou também vídeos em seu canal oficial no Youtube com suas músicas autorais e covers que somadas passam de 74 mil visualizações. Vale destacar as faixas “Tudo doi”, “Mito ou verdade”, “Vai porque quer”, entre outras.

Já como cantor solo, David também apresentou o seu trabalho em outros diversos programas regionais de televisão como da TV VV8, Jornal 24h no ar e programa da Gi Schefer transmitido pelo canal 8 da Net e pelos canais do Youtube, além de diversos programas de rádio.

Vivendo uma nova fase na carreira, David Meireles faz parte do time de artistas da VP Produções, empresa artística que tem potencializado ainda mais a sua trajetória na música. Seu carisma e aproximação com as pessoas rende elogios por onde passa. David tem como missão levar alegria através da música por onde for, tornando mais feliz a vida das pessoas.

