Entre 25% e 40% dos animais de estimação do Brasil estão com sobrepeso segundo o Hospital Popular de Medicina Veterinária. Nos EUA, esse número chega a ultrapassar os 50%, fato constatado em pesquisa realizada pelo Pet Food Institute (PFI), uma organização sem fins lucrativos que inicia um trabalho de conscientização no mercado brasileiro, em parceria com associações para ações e campanhas de conscientização de adoção responsável, além de discussões sobre bem estar animal, incluindo obesidade – tema que requer atenção, uma vez que a obesidade de animais de estimação é uma epidemia que pode levar a vários problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e nas articulações.

O PFI desenvolve recursos de informação e atividades para ajudar tutores de animais de estimação, veterinários e profissionais da área. Além disso, também promove os Estados Unidos como origem para boa alimentação animal.

Leonardo Silveira, coordenador das atividades do PFI no Brasil comenta que “O Pet Food Institute se preocupa com a conscientização e criou ferramentas e campanhas de cuidado com bem-estar animal, instruindo os tutores, veterinários e o setor com informações, pesquisas e estudos sobre o tema. Além disso, promovemos a alimentação animal saudável e os Estados Unidos como origem de alimentação animal confiável e de qualidade, apoiando o setor no Brasil a buscar parcerias de negócios de sucesso com produtos dos EUA.”

Estudos mostram que cães com peso ideal podem viver até 2,5 anos a mais e por isso que é fundamental que os donos possam avaliar se seu pet está com um peso saudável para assim, trabalhar com seu veterinário para estabelecer práticas de alimentação saudáveis – e assim, aproveitar das excelentes opções que existem nos EUA. Além disso, o Pet Food Institute (PFI) desenvolveu um infográfico útil que fornece ferramentas para ajudar os donos de animais a avaliar o estado de seus pets. Um modelo para tutores e veterinários manterem registros do peso atual do animal, peso ideal e orientações de alimentação, bem como um registro alimentar útil para os donos de animais.