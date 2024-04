Neymar, Vini Jr, Gabigol: Veja brasileiros mais seguidos no Instagram

Os jogadores brasileiros estão longe de fazerem sucesso apenas nos gramados.

Os principais nomes do esporte nascidos no Brasil são também fenômenos nas redes sociais, mobilizando e influenciando milhões de pessoas ao redor do mundo. Diante disso, o SDA correu atrás para descobrir quais são os ídolos atuais mais seguidos e revelou como atuam em seus perfis como verdadeiros popstars da bola.

O apanhado levou em consideração números do último dia 1º de abril dos principais jogadores em atividade. Os resultados apontam para Vini Jr rumando ao topo da lista. Ele aparece em terceiro, atrás apenas de Neymar e Marcelo, craques já na reta final de suas carreiras. O atacante do Real Madrid, por outro lado, tem 23 anos.

Leia + Sobre todos os Esportes

1 – Neymar: 220 milhões de seguidores no Instagram

Um dos mais famosos e bem-sucedidos jogadores de futebol do mundo, Neymar é atualmente o brasileiro mais seguido no Instagram com larga vantagem. Atuando no futebol saudita e na seleção brasileira, o astro é conhecido por sua personalidade e se tornou em influenciador nas redes sociais para além do gramados.

Ainda se recuperando de lesão, o craque vem mostrando todas as dificuldades do tratamento no joelho esquerdo. Não faltam vídeos do trabalho intensivo de fisioterapia para retornar aos gramados. Neymar também exibe suas participações em torneios de poker, publica vídeos com jogadas de Counter-Strike e compartilha a resenha com os ‘parças’.

O atacante ainda tem 32,1 milhões de seguidores no Tik Tok. Na plataforma de vídeos curtos, os seguidores têm a oportunidade de vê-lo em ação com vídeos de habilidade com outros jogadores e também fazendo as famosas dancinhas e dublagens que estão em alta. Aliás, Neymar tem 63,3 milhões de seguidores no ‘X’.

2 – Marcelo: 67,6 milhões no Instagram

Moleque de Xerém, o carismático lateral Marcelo é outro que bomba nas redes sociais. Ídolo de Fluminense e Real Madrid, o jogador sempre que pode movimenta o feed com imagens e vídeos da sua rotina. Além dos treinos, viagens e fotos com os companheiros de time, o astro adora compartilhar momentos de lazer com os fãs.

Fã de NBA, o jogador aproveitou as últimas férias para assistir a um jogo do New York Knicks. Quando está de folga, Marcelo não dispensa uma praia e gosta de mostra seus programas em família. Com 13,8 milhões de seguidores no Tik Tok, o lateral publica vídeos com gols, desafios de habilidade e momentos divertidos com os filhos.

3 – Vini Jr.: 45,5 milhões no Instagram

Principal jogador brasileiro no futebol europeu, Vinicius Junior não para de crescer nas redes sociais. Estrela do Real Madrid e ex-Flamengo, o atacante conta com perfis atualizados no Instagram e no Tik Tok. Imagens nos jogos pelos Merengues e pela seleção brasileira sempre atraem curtidas e engajamento dos seguidores.

Contudo, o que mais chama atenção dos fãs nas postagens é o estilo de vida do craque. Irreverente, fã de basquete, futebol americano e Fórmula 1, ele curte compartilhar seus momentos com diferentes estrelas do esporte, como Lebron James, Kaepernick e Lewis Hamilton.

A rotina de treinos em casa, vídeos jogando videogame e fotos de modelo estão presentes nas publicações de Vini Jr. Recentemente, ele se tornou embaixador da Unesco por sua luta educação através do trabalho em seu instituto. O perfil no Tik Tok conta com 19,3 milhões de seguidores, que acompanham os bastidores do craque no Real Madrid, viagens e propagandas. Além disso, o jovem tem 8,3 milhões de seguidores no ‘X’.

4 – Philippe Coutinho: 24,3 milhões no Instagram

Atualmente no Al Duhail, do Catar, Philippe Coutinho acumulou seguidores ao longo dos anos depois de passar por times da Europa, como Liverpool, Barcelona e Aston Villa. Fotos e vídeos com lances do atacante fazem a composição do feed do perfil. Além disso, as comemorações em família se destacam nos posts do meia ex-seleção brasileira.

5 – David Luiz: 24,2 milhões no Instagram

O experiente zagueiro já fazia sucesso nas redes sociais quando atuava por Chelsea e seleção brasileira. No entanto, quando acertou com o Flamengo, viu sua redes sociais bombarem ainda mais. Um dos jogadores mais carismáticos e divertidos do elenco rubro-negro, David Luiz é comedido nas postagens. Ainda assim, suas fotos nos treinos e jogos garantem várias curtidas dos fãs. O jogador também costuma dividir com os seguidores a sua rotina de atividade física em casa e, além disso, os momentos de folga ao lado da família.

6 – Gabriel Jesus: 23,1 milhões no Instagram

Alô, mãe! O atacante do Arsenal gosta de compartilhar com os seguidores um pouco da sua rotina no Arsenal e momentos com a família em Londres. No feed ou nos stories, semanalmente sobram fotos e vídeos com jogadas e comemorações de gol na Premier League. O jogador também utiliza o perfil para divulgar suas ‘publis’ de chuteira e roupas esportivas. Quando esteve com a Seleção, por exemplo, ele dividiu os seus momentos ao lado de amigos do Palmeiras, como Endrick e Raphael Veiga.

7 – Richarlison: 22,8 milhões no Instagram

Sucesso nas redes sociais com a ‘Dança do Pombo’, Richarlison não podia ficar da lista de mais seguidos. O atacante do Tottenham e da seleção brasileira é uma das figuras mais queridas dos torcedores de todos os times, principalmente a criançada. Irreverente, o jogador gosta de dividir com os fãs um pouco do dia a dia no time inglês e divulgar vídeos dos seus gols e comemorações inusitadas.

8 – Thiago Silva: 22,2 milhões no Instagram

Ídolo de Chelsea, Milan e Fluminense, o zagueiro Thiago Silva prefere mostrar a rotina de treinos e fotos no seu atual clube. Defendendo o time londrino, o jogador ex-seleção brasileira utiliza as postagens como um jeito de se comunicar com os torcedores antes e após as partidas. O camisa 6 dos Blues é do tipo discreto, mas recebe muitos likes nas fotos e vídeos do seu feed.

9 – Casemiro: 22,1 milhões no Instagram

Volante do Manchester United e da seleção brasileira, Casemiro também está entre os jogadores brasileiros com o maior número de seguidores nas redes sociais. Ex-Real Madrid, o atleta compartilha imagens suas nos jogos dos Diabos Vermelhos e também divide momentos em família com os fãs.

10 – Rodrygo: 16,2 milhões no Instagram

O jovem atacante Rodrygo, do Real Madrid e da seleção brasileira, também faz sucesso nas redes sociais. O eterno Menino da Vila acumula títulos com a camisa merengue e não deixa de compartilhar suas conquistas, gols e troféus com os seguidores. Destaque ao lado do amigo Vinicius Junior, o atacante gera comentários e curtidas com suas postagens, principalmente após as vitórias do gigante espanhol. O craque ainda tem 3,7 milhões de fãs no ‘X’.

11 – Roberto Firmino – 15,6 no Instagram

Ídolo do Liverpool, Roberto Firmino atualmente defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O brasileiro, sempre sorridente, gosta de dividir com os seguidores o seu dia a dia nos treinos, lances de habilidade e suas fotos no novo clube. Recentemente, o jogador visitou o paddock da Fórmula 1 e registrou a resenha com o piloto Nico Hulkenberg. Firmino também gosta de dar dicas de leitura para os fãs, mostrando livros nos stories.

12 – Lucas Paquetá – 11,6 milhões no Instagram

Cria do Flamengo, Lucas Paquetá brilha com a camisa do West Ham, da Inglaterra. O jogador também vem ganhando cada vez mais espaço na seleção brasileira em função dos gols e lances de habilidade com a bola nos pés. Nas redes sociais, os registros nos jogos se dividem com cliques ao lado da esposa e dos filhos. O craque já viralizou com as suas dancinhas, seja em casa ou comemorando dentro de campo. A amizade com Vini Jr está presente no feed do meio-campista.

13 – Gabigol: 11,5 milhões no Instagram

Com um feed em preto e branco, o camisa 10 do Flamengo chama a atenção dos seguidores no Instagram. Ídolo dos rubro-negros, Gabi é um jogador de personalidade, ligado no mundo da moda e da música. Além de ser atacante, ele também é trapper. Por isso, o foco das redes sociais vai além dos campos. Mudanças no visual, roupas estilosas e tatuagens não podem faltar nas postagens do astro. Em seu perfil no ‘X’, não é raro ver Gabriel Barbosa interagindo com torcedores e até mesmo dividindo momentos da carreira. Em suma, ele é um popstar dentro do futebol brasileiro.