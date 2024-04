Prefeito Chico entrega reforma do Velódromo de Americana

O prefeito Chico Sardelli entregou na noite desta sexta-feira (5) a reforma do Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna, ao lado do Centro Cívico. O espaço recebeu melhorias na pista e intervenções em todo o entorno, como parte de uma série de obras nos espaços esportivos do município.

“Um dia muito feliz para a nossa administração, entregando esta obra tão aguardada pelos nossos ciclistas e pela comunidade em geral. Americana é uma das poucas cidades do país que possui uma estrutura como essa, por isso devemos sempre valorizar e cuidar deste espaço. Mais um grande avanço no esporte da nossa cidade”, celebrou o prefeito Chico.

Destinado a treinamentos e competições de ciclismo, o Velódromo recebeu a reforma e pintura da pista e dos bebedouros, pintura geral, novos alambrados em todo o entorno, construção de novos banheiros, implantação de iluminação de LED, novo letreiro e identificação visual.

“O esporte de Americana não para de crescer e essa é uma obra que vem para comprovar ainda mais o nosso carinho pelos espaços públicos. Tenho certeza que este espaço será muito bem utilizado pelos nossos ciclistas e teremos uma posição de ainda mais destaque na modalidade”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O equipamento possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira de Ciclismo. A obra, no valor de R$ 547.168,14, foi executada por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana para uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

“Fico extremamente feliz com essa transformação do nosso Velódromo Municipal, um espaço que é referência em toda a região e até a nível nacional. Os nossos ciclistas merecem essa estrutura renovada, com mais qualidade e estrutura para os treinos e também para voltarmos a receber grandes eventos. É um sonho sendo realizado”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“É muito gratificante acompanhar todo o andamento da obra e estar aqui hoje vendo esse resultado. Sem dúvidas, é um investimento importantíssimo na área do esporte, que acaba refletindo também em outras áreas, promovendo o lazer e o bem-estar da população”, observou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi, dos vereadores Leco Soares, Leonora Périco, Marcos Caetano e Thiago Martins, dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Jesuel de Freitas (Governo) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e do chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli. Participaram também Estevam Mancini, treinador da equipe de ciclismo de Americana, Airton Borelli, representante da empresa Anagro, e Miguel Stoco, ex-ciclista que dá nome ao Velódromo.

