JBS tem mais de 400 vagas de emprego abertas no interior de SP

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com mais de 400 vagas de emprego abertas para unidades da Friboi e Seara no interior de São Paulo. As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Amparo (170), Lins (141), Itapetininga (83) e Andradina (8), e são para início imediato. As vagas são para diversas funções dentro da indústria de alimentos, inclusive com processos seletivos para o programa Evoluir, voltado a jovens aprendizes, e incluem cargos para candidatos com ou sem experiência, além de oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Em Amparo, são 170 vagas de emprego abertas na unidade da Seara, destinadas ao cargo de operador de produção. Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rodovia João Beira, km 48,2. As entrevistas são realizadas a partir das 8h para candidatos às vagas do turno da manhã e a partir das 16h para os interessados nas funções do turno da tarde.

Na unidade da Friboi, em Lins, são 141 oportunidades de trabalho, sendo para operador de produção (38), auxiliar de manutenção (6), mecânico montador (4), desossador (2), lombador (2), soldador (2), operador de máquina (2), operador de sala de máquinas (1), eletromecânico (1), projetista (1), analista de PCM (1), almoxarife (1), além de 80 vagas para jovem aprendiz, com idade entre 18 e 23 anos. Os interessados devem entregar currículo presencialmente na unidade, das 7h às 9h, localizada na Via de Acesso Lins-Getulina, s/n – Parque Industrial ou enviar para o e-mail: [email protected].

Em Itapetininga, a unidade da Seara está com 83 vagas de emprego abertas para operador de produção, em diferentes atividades na linha de produção. Os interessados devem enviar currículo para os WhatsApps: (15) 99618-9011 ou (15) 99694-2954. Também é possível se candidatar presencialmente no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapetinga, localizado na Rua Monsenhor Soares, 251, Centro. Basta levar os documentos pessoais.

Em Andradina, na unidade da Friboi, estão abertas vagas de emprego para refilador (3), operador de expedição (3) e operador de higienização (2). Os interessados podem entregar currículo na unidade, localizada na Avenida José Batista Sobrinho, s/n, São Francisco, Andradina/SP, das 6h às 18h, ou enviar o currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail: [email protected] ou ainda no WhatsApp (18) 3702-7557.

Para participar do processo seletivo, em todas as vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência). As oportunidades são oferecidas sob o regime de contratação CLT, com benefícios previstos pela categoria.

Mais informações sobre oportunidades de emprego estão no site: jbs.com.br/carreiras.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP