Jean Mizzoni pede serviços de zeladoria no Jardim Botânico

O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a realização de serviços de zeladoria no Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel”.

No documento o parlamentar cita que foi procurado por frequentadores do local que relataram mato alto e o acúmulo de resíduos de vegetação, como galhos e folhas, em vários pontos do espaço. Abordaram ainda que em virtude do avanço da vegetação, não é mais possível avistar o espelho d’água do lago.

“O Jardim Botânico é diariamente frequentado por muitas pessoas, seja para a prática de atividades físicas ou passar um tempo em meio a natureza. Nosso objetivo é encaminhar a demanda desta população que nos procurou a fim de que o local receba as melhorias necessárias para que o ambiente se torne ainda mais agradável”, afirma Jean.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento

