A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, abre de 01 a 26 de setembro as inscrições para seu Programa de Estágio 2026. A unidade industrial de Presidente Epitácio é uma das contempladas e com vagas para estudantes da cidade e região. O objetivo da iniciativa é acelerar o desenvolvimento de futuras lideranças a partir das diferentes regiões em que a companhia atua.

Com duração de 12 meses, o programa propõe uma imersão prática em áreas como produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade. A jornada, de 30 horas semanais, é presencial nas fábricas, com acompanhamento direto de especialistas, metas definidas e uma trilha estruturada de desenvolvimento técnico e comportamental.

“O diferencial do programa é colocar o estudante no centro da operação, para que ele compreenda o negócio de forma profunda e se desenvolva já com os olhos voltados para a próxima etapa da carreira. Queremos formar talentos com conhecimento técnico, mas também com visão de processo, atitude de dono e capacidade de liderar”, afirma Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil.

O Programa de Estágio 2026 tem vagas em outras unidades industriais da JBS, nas cidades de Brasília (DF), Ituiutaba (MG), Naviraí (MS), Barra do Garças e Campo Verde (MT), Marabá (PA), Rolândia (PR), Vilhena (RO), Bom Retiro do Sul, Montenegro e Passo Fundo (RS), Lages, São José e Seara (SC). Um dos pilares do programa é a valorização de talentos regionais: a companhia prioriza candidatos que já vivem nas localidades onde atua, conhecem a dinâmica local e desejam crescer profissionalmente perto de casa.

“Esse é um investimento de longo prazo. Ao formar estagiários dentro das nossas fábricas, conseguimos desenvolver profissionais com vínculo genuíno com a empresa e com a nossa cultura”, reforça Meller. Além da experiência prática, o programa oferece uma jornada de formação voltada para resultados e competências essenciais ao mercado. Os estagiários atuam em projetos com indicadores reais, como eficiência de equipamentos, rendimento da produção ou taxas de não conformidade, e participam de trilhas com foco em resiliência, comunicação, influência social, melhoria contínua e aprendizagem ativa.

Durante o estágio, os jovens são acompanhados por líderes e passam por avaliações periódicas com feedbacks estruturados, voltados à preparação para uma futura efetivação. “Nosso compromisso é preparar esses profissionais não apenas para concluir o estágio, mas para serem protagonistas das suas carreiras, dando a eles a oportunidade de crescer dentro da companhia”, destaca o executivo.

Atualmente, a JBS está presente em mais de 200 municípios brasileiros e, somente no Estado de São Paulo, são mais de mais de 35 mil colaboradores. A Companhia investe na formação de talentos na prática, dentro de suas operações, como parte de sua estratégia de desenvolvimento social e fortalecimento das comunidades onde está inserida.

Como participar

O processo seletivo tem início por meio da plataforma Gupy, no link: https://estagiojbs.gupy.io/. As etapas incluem avaliação de raciocínio lógico, entrevistas com RH e lideranças das unidades e uma dinâmica de grupo com foco em trabalho em equipe e comunicação. O início das atividades está previsto para 12 de janeiro de 2026.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países.

A empresa também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular. A JBS prioriza um programa de segurança alimentar de excelência, adotando as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal ao longo de sua cadeia de valor, com o objetivo de alimentar o mundo de forma mais sustentável.

Sobre a JBS em SP

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com forte presença no estado de São Paulo. A companhia contribui para a geração de mais de 35 mil empregos diretos no estado. Com operações distribuídas em 136 cidades paulistas, a JBS conta com 28 fábricas, 3 confinamentos, 3 granjas, seis incubatórios, 9 Centros de Distribuição, seis operações da JBS Transportadora e mais de 600 Lojas Swift (física e varejo), gerando empregos e impulsionando diversos setores da cadeia produtiva.

