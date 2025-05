O vereador Jean Mizzoni (Agir), se reuniu na quarta-feira (29) no Palácio dos Bandeirantes com o assessor especial de Atendimento aos Municípios do governo do estado de São Paulo, Carlos Takahashi, para solicitar recursos estaduais para as áreas de saúde, esporte e lazer de Americana.

Acompanhado do secretário de Gestão de Convênios de Americana, Vinicius Zerbetto, o parlamentar protocolou dois ofícios solicitando R$ 2 milhões em recursos para a implantação de um laboratório de análises clínicas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim São José e para a construção de um espaço de esportes e lazer na região do Parque Novo Mundo.

Mizzoni cita que a construção e estruturação de um laboratório representa um importante avanço na área da saúde pública municipal. “A UPA São José, unidade que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, será significativamente fortalecida com a presença de um laboratório próprio, apto a realizar exames essenciais de forma ágil e eficaz. Esse investimento trará benefícios diretos à população, como o diagnóstico mais rápido e preciso de doenças, a agilização do atendimento médico, e a redução de entraves no processo de identificação e tratamento de enfermidades”, comentou.

Já a implantação da praça poliesportiva é de suma importância para atender às demandas da região, que carece de espaços adequados para lazer, recreação e prática de atividades físicas, defende o vereador. “Esse investimento contribuirá significativamente para a promoção da saúde, do bem-estar e da integração social dos moradores, fortalecendo os laços comunitários e incentivando a ocupação positiva dos espaços públicos. O projeto contempla a construção de passeio público, quadras de areia, quadras de basquete 3×3, academia ao ar livre, brinquedão, espaço de convivência, área para quiosques e iluminação em LED, promovendo um ambiente seguro, acessível e inclusivo para todas as faixas etárias”, concluiu.