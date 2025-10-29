O suplente Jeová Aparecido Ramos Carnavalli, conhecido como Jeová Depósito Migração, tomou posse como vereador de Santa Bárbara d’Oeste durante a 39ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (28). Ele ocupará temporariamente a cadeira do vereador Isac Sorrillo (Isac Motorista), que se encontra em licença médica.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nascido em 03 de fevereiro de 1975, em Mirassol (SP), mudou-se para Santa Bárbara d’Oeste em 1986.

Reside atualmente na Rua Cuiabá, no bairro Cidade Nova, é casado com Aparecida Simão de Souza Carnavalli e pai de Maykon Ramos Carnavalli e Fabrício de Souza Carnavalli.

Antes de ingressar na vida pública, Jeová atuou em diversas empresas da cidade, entre elas SUZIGAN Indústrias Têxteis, Fibra S/A, Distribuidora de Bebidas das Estâncias, OBER S/A e Esper Embalagens.

Em 2002, decidiu empreender e abriu seu primeiro comércio no bairro Jardim Pérola. Já em 2018, associou-se ao amigo Sidnei Valentim de Oliveira e fundou o Depósito Migração, empresa que deu origem ao apelido pelo qual é conhecido.

Jeová e seus quase 1 mil votos

Ele foi candidato a vereador em 2016, quando obteve 345 votos, e novamente em 2020, alcançando 545 votos. Na eleição de 2024, recebeu 978 votos, ficando como 2º suplente do Partido Republicanos.

Com a posse, Jeová passa a integrar o Legislativo barbarense e exercerá suas funções parlamentares durante o período de afastamento do vereador Isac Sorrillo.

Leia + sobre partidos política regional