DAE de Santa Bárbara inicia Sipat com palestra de 40 anos da autarquia

A 27ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT – do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste teve início nesta terça-feira (28), com uma palestra especial ministrada pelo diretor-superintendente Laerson Andia Júnior, em comemoração aos 40 anos da autarquia.

Durante o encontro, Laerson destacou a trajetória, as conquistas e os avanços significativos no saneamento do município desde a criação do DAE como entidade autárquica de direito público, em 30 de dezembro de 1985. O primeiro dia do evento contou com ampla participação dos servidores, reforçando o engajamento da equipe com os temas de valorização profissional e segurança no trabalho.

“Primeiramente, no dia de hoje (Dia do Servidor Público), cumprimento especialmente a todos os servidores do DAE, que na minha visão são exemplares. Agradeço por toda ajuda e desejo muito sucesso”, comemorou o superintendente. “A SIPAT é um momento de aprendizado e integração, e nesta edição, mais do que nunca, celebramos a história e o compromisso do DAE com a segurança, a saúde e o bem-estar de seus servidores”, completou.

Programação

A Sipat 2025 segue até a próxima sexta-feira (31), com uma programação que inclui palestras e gincanas voltadas à segurança do trabalho e à qualidade de vida. As atividades acontecem no Centro de Treinamento “Bepe Machado”, localizado nas dependências do Centro Operacional “Mauro da Bomba” (Garagem).

Organizada pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 2025/2026) e pelo Setor de Segurança do Trabalho, a semana também promove uma ação solidária: os colaboradores podem doar ração para cães e gatos, que será destinada a uma entidade do município.

