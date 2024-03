União Brasil Santa Bárbara faz ato de filiação de Jesus Vendedor

O encontro ocorreu nesta sexta-feira (22), e reuniu membros da diretoria partidária, filiados e a população local para celebrar a integração do vereador Jesus ao grupo.

Jesus Vendedor é reconhecido por sua dedicação e carisma no comércio local e por ter um mandato dedicado a saúde pública.

Sua filiação ao União Brasil de Santa Bárbara é visto como um passo importante para fortalecer a representatividade e os projetos para a eleições municipais deste ano, aonde a sigla já definiu o nome de Dr. José pré candidato a prefeito e Marcos Fontes (presidente do União Brasil Santa Bárbara) pré candidato a vice.

Durante o ato, foram realizados discursos destacando a importância da colaboração entre os membros e o compromisso com a verdade.

Jesus Vendedor expressou sua gratidão pela recepção calorosa e reafirmou seu comprometimento em contribuir para o crescimento e prosperidade da comunidade.

Na Câmara Municipal, Jesus Vendedor se juntará ao vereador Carlos Fontes na bancada do União Brasil.

Prestigiaram o ato de filiação: Pastores, Pastoras, Bispos, presidente do PMB estadual Carlos Borges, presidente do PMB Santa Bárbara Valéria Ferraz, presidente do Agir Santa Bárbara Adauri Silva, presidente do PSDB Santa Bárbara Jurandir, presidente do União Brasil Americana Du Guastelli entre outras lideranças.

