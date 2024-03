Com entrada gratuita, a edição dos 25 anos do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara, o mais consolidado espetáculo teatral do interior do Estado de São Paulo, terá sua estreia nesta terça-feira (26). As encenações seguem até Domingo de Páscoa (31), sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

A recomendação para o público é que chegue antes para reservar um bom lugar nas arquibancadas. Os portões de acesso à arquibancada são abertos todos os dias às 18 horas. Em caso de chuvas durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, produção e público e conduzirá os presentes em segurança.

A 25ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da TRBR e Supermercados Pague Menos, apoio da Indústrias Romi, Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara Americana, produção cultural da Associação Grupo Travessia de Atividades Sociais e Artísticas de Santa Bárbara d’Oeste e media partner EPTV e Todo Dia.

“A 25ª edição do Via Crucis conta com muito talento de todos os envolvidos no espetáculo, uma história de amor ao próximo, que marcou a humanidade. Parabenizo todo o projeto por dois aspectos fundamentais: o empenho dos artistas e a produção realizada. A qualificação desse espetáculo passa fundamentalmente por isso”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Santa Bárbara d’Oeste caminha a passos largos para cada vez mais se tornar um polo da Cultura no Estado de São Paulo. E esse é um degrau que a gente vai subindo ano após ano. Os 25 anos de história do Via Crucis são o maior exemplo disso”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, o Espetáculo Via Crucis é um dos exemplos do crescimento cultural que o Município de Santa Bárbara d’Oeste teve ao longo dos últimos anos. “Ele nasce pequeno, com pouca estrutura, e hoje se transformou em um dos maiores espetáculos a céu aberto do Estado, atraindo pessoas de diferentes regiões e se consolidando como uma produção com potencial turístico. Para celebrar os 25 anos do Via Crucis montaremos a maior estrutura que o Espetáculo já teve com o intuito de acomodar nosso público e garantir uma experiência única e emocionante”, explicou.

Além desta estrutura, a comemoração dos 25 anos do Espetáculo Via Crucis trará ao público nos dias de encenação uma nova montagem, concepção e roupagem. “Trabalharemos novas passagens da Bíblia incluídas na dramaturgia desse ano e isso reverbera também na dramatização. Traremos a figura da mãe como figura central em consonância com Jesus, fazendo uma contextualização com todas as mães e a importância delas nos contextos familiar, social, cultural e histórico – matriz que ressoará na própria dramaturgia e também na concepção de cenas”, apontou diretor artístico, Otávio Delaneza.

Dramaturgia

O 25 anos do Espetáculo contemplarão 31 cenas com prólogo e epílogo, ganhando uma coreografia de abertura grandiosa pelo uso da dança-teatro, tendo como personagens mulheres do mundo todo com seus filhos.

“Algumas passagens bíblicas foram retomadas com novas roupagens como bodas de caná, o nascimento de Jesus e o batismo. Para este ano a cenografia está projetada para trazer dinamismos para as cenas e trocas, além de efeitos especiais e ilusão de ótica serão usados para compor cenas como a da tentação, a ressurreição e ‘grand finale'”, comentou Delaneza.

Sobre a construção do texto dessa edição, o dramaturgo Almir Pugina explicou que foi inspirada na linguagem bíblica dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, com foco nos relatos históricos. Outras fontes históricas serviram de informações para as construções dos diálogos das cenas e definições das passagens que serão encenadas neste ano, segundo Pugina – que também atuará no Espetáculo como Sacerdote Anás.

“O texto ainda traz um tributo à mulher-mãe e ao ventre materno. O que me motivou a seguir esse viés é a presença expressiva das mulheres dentro do projeto que sempre nos induz a pesquisar a importância da figura feminina tanto nas Escrituras Sagradas quanto nas Fontes Históricas de modo a dar oportunidade para que estejam como protagonistas nessa encenação. Trazê-las à Luz da histórica passagem de Jesus na Terra também é uma importante função desse Projeto”, explicou Pugina.

Exposição

Instalada em frente os restaurantes Coco Bambu e Outback, a exposição “A Paixão em Cenas” ainda pode ser visitada no Tivoli Shopping até domingo (24). A mostra registra as apresentações do Espetáculo Via Crucis, que comemora 25 edições neste ano, e valoriza a história do Município e da arte dentro dele. Enaltecendo ainda os artistas locais, sendo eles fotógrafos, atores, diretores, dramaturgos e figurinistas, bem como o público que mantém o “Via Crucis” em sua trajetória de vida.

A mostra desta edição narra em fotos o nascimento do Espetáculo Via Crucis, em 1998, consolidando uma história que sensibiliza, renova, emociona e leva à reflexão, sendo um lampejo de encantamento, instigando à contemplação, ao mesmo tempo em que aguça o olhar artístico, reflexivo e curioso do espectador através de imagens de absoluto primor estético.

A partir de terça-feira (26), a “A Paixão em Cenas” estará à disposição do público no Complexo Usina Santa Bárbara. O Tivoli Shopping está localizado na Rua do Ósmio, 699, no Mollon, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e domingo das 11 às 22 horas.

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento gratuito

O estacionamento é gratuito e nas ruas Aristeo Carlos Pereira, em frente ao Complexo Usina, e Maria Luzia Petrini Margato. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste informa que cobrança de estacionamento é um ato indevido e não foi organizada pelo Espetáculo Via Crucis. Queixas podem ser registradas no 190 da Polícia Militar ou ao procurar por agentes da Guarda Civil Municipal – que realizarão serviço de ronda pelo bairro e nos arredores do recinto do evento. Vale ressaltar que a organização do Espetáculo Via Crucis não compactua com esta prática.

Alimentação

A Praça de Alimentação no recinto do Complexo Usina Santa Bárbara ficará por conta dos foodtrucks: Família Bueno Pastéis, Trattoria Il Volo, Lancholet e House Açaí.

Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o Espetáculo contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em espaço reservado em frente à arena, além das sessões da encenação em libras e audiodescrição. A estrutura do Complexo Usina conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Transporte por aplicativo/Táxi

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Ônibus e vans

As caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Segurança

O evento é equipado com catraca e câmeras, além de amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar.

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas, atendendo a Lei Municipal nº 3191/2010.

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Por fim, não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Serviço:

Espetáculo Via Crucis • 25ª edição

De 26 a 31 de março de 2024, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Entrada gratuita

Redes sociais:

Instagram (instagram.com/espetaculoviacrucis)

Facebook (facebook.com/espetaculoviacrucis)

Youtube (www.youtube.com/espetaculoviacrucis)