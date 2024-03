As mulheres de Nova Odessa ganham nesta quarta-feira, dia 27 de março (fechando as ações do Mês da Mulher de 2024), o primeiro CRESAM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) da história da cidade, construído pela Prefeitura no Jardim São Jorge – mas que vai atender a toda a população feminina já a partir da segunda semana de abril. Antes abandonadas, as obras do CRESAM foram retomadas pela atual gestão municipal em 2023, e concluídas com um investimento de R$ 637,3 mil em recursos próprios.

Para deixar ainda mais clara a missão do novo serviço municipal de Saúde da Mulher, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) abriram uma “exceção” e determinaram que, ao invés do atual azul utilizado na pintura dos prédios públicos da cidade, o novo CRESAM fosse pintado em tons de rosa e lilás – em alusão também ao “Março Lilás”, o mês de enfrentamento ao câncer de colo de útero.

O CRESAM vai oferecer atendimentos com médico mastologista que até agora aconteciam no Ambulatório de Especialidades. Além das biópsias e de todos os encaminhamentos para Mastologia vindos dos médicos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os exames de colposcopia também vão acontecer no novo espaço, assim como as avaliações pré-cirúrgicas na área de GO (Ginecologia-Obstetrícia).

Os atendimentos ambulatoriais sobre contraceptivos e planejamento familiar também passa para o CRESAM a partir de abril, assim como os grupos de apoio a mulheres que venceram o câncer – entre outras ações voltadas para a Saúde da Mulher.

“Para nós, é uma satisfação darmos mais esse passo adianta na Saúde Municipal, entregando para as mulheres de Nova Odessa uma nova unidade inédita, só para elas, para cuidar da saúde delas. E estamos concluindo também a UTI do Hospital Municipal, uma conquista para toda a nossa população”, afirmou o prefeito Leitinho.

O novo Centro de Saúde da Mulher de Nova Odessa conta com três consultórios, todos com toaletes acessíveis, além de sala de atendimento psicológico, enfermaria, sala de Enfermagem, sala para atividades coletivas, almoxarifado, copa, sala de espera, recepção e quatro outros WCs acessíveis, num total de 268 metros quadrados de área construída.

As obras do CRESAM foram iniciadas em 2019, ainda na gestão anterior, mas abandonadas logo em seguida. Em função da interrupção da obra ainda inacabada, uma emenda parlamentar ao Orçamento do Governo do Estado destinada em 2019 ao Município, de R$ 700 mil, foi “perdida”. Assim, o custo da retomada e conclusão das obras correu por conta da Prefeitura e foi pago com recursos próprios.

PROMOÇÃO SOCIAL

Além do CRESAM, a mesma área está ganhando, também, a sede própria da Diretoria de Gestão Social do Município, graças à reforma e recuperação do prédio próprio do antigo CAS (Centro de Atendimento Social) do Jardim São Jorge. Atualmente, a “Promoção Social” da Prefeitura atende em um imóvel alugado no Jardim Europa.