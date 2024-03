Instituições podem se inscrever para Praça de Alimentação do FÉstival e Festival Raízes

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrições nesta quinta-feira (21) para os editais de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação dos eventos: FÉstival e Festival Raízes.

Até o dia 30 deste mês as inscrições podem ser feitas no site www.culturasbo.com/editais É indispensável preencher Formulário de Inscrição e anexar o Termo de Compromisso.

O FÉstival será realizado no dia 20 de abril, a partir das 16 horas. Já o Festival Raízes está programado para o dia 26 de maio. Ambos os eventos acontecerão no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Edital

Após atingir estes limites, para ambos, será criada uma lista de suplentes, caso haja eventuais desistências, obedecendo a ordem de classificação. De acordo com os editais, o número de vagas disponíveis poderá ser ampliado, conforme estrutura disponível. No caso da existência de vagas subjacentes, as mesmas serão ocupadas por interessadas credenciadas.

A Secretaria, segundo os editais, tem autonomia na análise e decisão de seleção quanto à inscrição apresentada, inclusive para inabilitá-la quando não atendidos os requisitos mínimos exigidos, sendo realizadas convocações por e-mail, reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e disposição do evento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 34557000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br