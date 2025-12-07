A dupla João Paulo & André, uma das mais reconhecidas de Americana e região, anunciou neste domingo o encerramento da parceria após quase 18 anos de trajetória no sertanejo.
Com shows marcantes, repertório querido pelo público e forte presença na cena regional, o comunicado emocionou fãs e colegas.
Nota da dupla João Paulo & André
Na nota oficial, eles agradeceram à equipe, amigos e admiradores que acompanharam a caminhada, reforçando o aprendizado e as histórias construídas lado a lado. João Paulo seguirá por novos caminhos, enquanto André continuará nos palcos, dando sequência à carreira musical.
O anúncio marca o fim de um ciclo importante e deixa saudades entre aqueles que acompanharam a dupla desde o início.
