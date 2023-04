“Jogo dos Famosos” em Americana terá jogo preliminar da Polícia Militar x APAE

No próximo domingo, dia 23, Americana recebe Ronaldinho Gaúcho e outros ex-jogadores ilustres para o “Jogo dos Famosos” no Estádio Décio Vitta (Rio Brancão). O jogo tem previsão de início às 11h.

Além de Ronaldinho Gaúcho, a grande atração, a lista de confirmados tem nomes como Aloísio Chulapa, ex-São Paulo; Amaral, ex-Palmeiras; Flávio Conceição, ex-Palmeiras; Giovanni, ex-Santos; Túlio Maravilha; Júnior, pentacampeão; Gléguer Zorzin, ex-Corinthians; Renaldo, ex-Atlético Mineiro; Thiago Gentil, ex-Palmeiras; Macedo, ex-São Paulo; o ex-boxeador Popó Freitas, o humorista Pedro Manso; Taddei, ex-Palmeiras; Alexandre Pitbull, ex-São Paulo; entre outros. Além dos ex-atletas, vão participar também alguns “influencers”, a dupla João Lucas e Marcelo e MC Daniel, o “Falcão do Funk”.

Antes do amistoso entre os craques e celebridades, o estádio será palco para uma partida preliminar, onde se enfrentarão Polícia Militar x APAE Americana.

O 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) conta com o “Projeto Futebol Solidário”, que promove partidas de futebol com a interação de outras instituições, e tem o objetivo de arrecadar alimentos e fazer doações para entidades de assistência social. Participam da ação os “jogadores” da Unidade, contra o time adversário.

No domingo, o time do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), sob comando do Tenente Coronel PM Daniel joga contra o time da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Americana.

“E assim, convidamos todos os amigos para participarem das nossas campanhas, para que cada vez mais possamos alcançar o objetivo de ajudar o próximo e levar esperança a quem mais precisa”, diz em nota o 19º Batalhão.

Ingressos

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos através do site Digital Ingressos – https://digitalingressos.com.br.

Os bilhetes custam R$ 40 (arquibancada) a R$ 60 (cativa) antecipadamente.

Haverá arrecadação de 1 kg de alimento não perecível (não obrigatório). Os alimentos devem ser entregues no dia do evento e serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, assim como parte do dinheiro da bilheteria.

JOGO DOS FAMOSOS

Data: 23 de abril

Horário: 11h00

Local: Estádio Décio Vitta (Rio Brancão)

Av. Carmine Feola, 1073 – Jardim São Domingos, Americana.

Informações: (11) 9 3230-0770 / (19) 9 8175-8477

