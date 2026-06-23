A Secretaria de Saúde de Americana informa que, excepcionalmente nesta quarta-feira (24), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Praia Azul, São Vito e Vila Mathiensen, que adotam o horário estendido, vão fechar mais cedo, às 16h30. A medida ocorre devido ao jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia, pela Copa do Mundo, marcado para as 19h.

Dessa forma, o funcionamento de todas as 21 UBSs e ESFs do município na quarta-feira será das 6h às 16h30, sendo que o período entre 6h e 7h30 é destinado exclusivamente à coleta de exames.

A pasta ressalta que os atendimentos nas unidades são realizados mediante agendamento prévio, portanto, não haverá marcação de consultas ou procedimentos para o período após o fechamento.

A rede de urgência e emergência do município – Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) São José e Dona Rosa, Pronto Socorro do Hospital Municipal e Pronto Atendimento (PA) do Antônio Zanaga – permanecerá funcionando normalmente, 24 horas por dia, para o atendimento de casos emergenciais.