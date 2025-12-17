A delegação de Americana manteve o bom desempenho nos 87º Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto, com disputas em diversas modalidades e conquistas importantes nesta terça-feira (16), especialmente no wrestling, que garantiu pódios e manteve o município entre as 15 melhores equipes na classificação geral. Com os resultados do dia, a cidade ocupa no momento a 11ª colocação da competição.

No wrestling, os atletas americanenses obtiveram resultados expressivos nas disputas individuais. No feminino, Layla Talita Loureiro Ribeiro conquistou o 3º lugar na categoria até 57 kg, enquanto Laura Balieiro de Souza ficou em 4º até 50 kg. Já no masculino, o destaque foi para João Vitor Urbano Batista, que garantiu a medalha de prata na categoria até 97 kg (greco-romano), e Henrique Santurbano dos Santos, que faturou duas medalhas de bronze, nas categorias até 77 kg (greco-romano) e até 74 kg (livre). Americana encerrou a participação na modalidade na 6ª colocação geral.

Na malha, a equipe americanense foi superada por Fernandópolis pelo placar de 168 a 120 e enfrenta nesta quarta-feira (17) a cidade de Piracicaba, na disputa pelo terceiro lugar.

Nas demais modalidades, Americana enfrentou adversários tradicionais. No vôlei de praia masculino livre, a equipe teve ótimo desempenho, vencendo Bauru por 2 sets a 0 e São José do Rio Preto por 2 a 1. Já no feminino, o time foi superado por Araçatuba e São José dos Campos por 2 sets a 1 e não segue mais na competição. No futebol masculino sub-20, empatou em 1 a 1 com a cidade de Santos.

No tênis de mesa masculino livre, Americana foi derrotada por Itu por 3 sets a 0, enquanto no tênis masculino sub-21, o revés foi diante de Atibaia, por 2 sets a 0. Nas damas masculino livre, São José dos Campos levou a melhor por 7 a 1. Nessas modalidades, o time americanense também não tem mais disputas.

O secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, destacou o empenho dos atletas. “Estamos muito orgulhosos com a dedicação da nossa delegação. Os Jogos Abertos são uma competição de altíssimo nível, e Americana tem mostrado força, superação e muito espírito de equipe. Seguimos confiantes para as próximas disputas, buscando sempre representar nossa cidade com garra e responsabilidade. Parabéns a todos os atletas e comissões técnicas pelo desempenho”, comentou.

A programação americanense desta quarta-feira (17) prevê disputas no futebol masculino sub-20, vôlei de praia masculino e a disputa do bronze na malha contra Piracicaba, além do início das provas de ginástica rítmica e natação.

Confira os resultados nos Jogos Abertos:

Terça-feira (16/12)

Damas Masculino Livre

Americana 1 x 7 São José dos Campos

Futebol Masculino sub-20

Santos 1 x 1 Americana

Malha

Fernandópolis 168 x 120 Americana

Tênis Masculino sub-21

Atibaia 2 x 0 Americana

Tênis de Mesa Masculino Livre

Americana 0 x 3 Itu

Voleibol de Praia Feminino Livre

Araçatuba 2 x 1 Americana

Americana 1 x 2 São José dos Campos

Voleibol de Praia Masculino Livre

Bauru 0 x 2 Americana

Americana 2 x 1 São José do Rio Preto

Wrestling

Feminino – Individual

Até 50 kg – 4º lugar – Laura Balieiro de Souza

Até 57 kg – 3º lugar – Layla Talita Loureiro Ribeiro

Masculino – Individual

Greco-Romano

Até 77 kg – 3º lugar – Henrique Santurbano dos Santos

Até 87 kg – 5º lugar – João Pedro Alcantara Beraldi

Até 97 kg – 2º lugar – João Vitor Urbano Batista

Até 130 kg – 6º lugar – Cristiano de Souza Pigatto

Livre

Até 74 kg – 3º lugar – Henrique Santurbano dos Santos

Até 86 kg – 4º lugar – João Pedro Alcantara Beraldi

Até 97 kg – 5º lugar – João Vitor Urbano Batista

Até 125 kg – 6º lugar – Cristiano de Souza Pigatto

