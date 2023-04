Jojo Todynho "estreia" na Stock Car

Carismática, autêntica e sincerona, Jojo Todynho viveu algo

único em sua vida neste fim de semana em Interlagos. A artista, cantora, influenciadora e estudante de Direito conheceu os bastidores da Stock Car Pro Series como convidada do piloto Rafael Suzuki, da equipe Pole Motorsport. E se divertiu demais. “Estou me achando”, brincou.

Jojo teve a oportunidade de conhecer detalhes de um carro da Stock Car e ganhou um macacão personalizado. Depois, a cantora entrou em um Chevrolet Camaro, que foi pilotado por Suzuki, e deu algumas voltas em alta velocidade no autódromo mais importante do Brasil.

Ao término da sua primeira grande experiência no automobilismo, Jojo Todynho mostrou todo seu carisma. “Foi com muita emoção, mas não repetiria a dose, só para assistir. Deixo para o Rafael, que é um ótimo profissional. Muito obrigado pelo carinho”, falou a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ e vencedora do reality show ‘A Fazenda 12’, em 2020.

Suzuki revelou um pouco da conversa com a artista durante as voltas rápidas. “Confesso que, na primeira volta, ela deu uma assustada e falou: ‘Nossa, que é isso, mas vai muito rápido assim?’. Mas na última ela já estava brincando e até deu uma tirada de sarro: ‘Tá muito devagar’ [risos]”, disse o piloto, dono de duas vitórias, cinco pódios e uma pole em quase 200 corridas na Stock Car.

A Stock Car Pro Series acelera neste domingo para duas corridas em Interlagos, válidas pela segunda etapa da temporada 2023, com transmissão ao vivo da Band, canais SporTV, BandSports, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv, Portal High Speed Channel e a plataforma YouCast (para 100% dos clientes Americanet), além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok.

Domingo, 23 de abril

08h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h10 – Visitação aos Boxes

12h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h50 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

14h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Teste de Fidelidade, Paty Blond entra em concurso de Miss

Paty Blond vai representar o Grêmio no concurso Miss da Copa do Brasil e acaba de se tornar sedutora do Teste de Fidelidade 2.0, programa apresentado por João Kléber na RedeTV!. Ao posar na emissora, a loira contou que já foi traída 16 vezes, motivo que a fez se tornar atriz da atração. Solteira há um ano, ela agora quer focar na sua carreira artística e se dedicar à estreia da atração.

“São dois desafios bem novos para mim, mas estou acostumada com as câmeras. Já gravei as primeiras cenas e fiz o ensaio oficial do concurso. Meu forte é sensualizar (risos), então acabei me soltando e tudo rolou naturalmente, principalmente na TV”, conta. “Esse é meu primeiro título de beleza, estou bem empolgada e já recebendo mensagens de alguns jogadores. Mensagens bem secretas, aliás”, revela.

Alguns deles, inclusive, assinam o perfil da loira no OnlyFans e no Privacy, outra plataforma de conteúdos adultos. “A maioria entra com perfil fake, mas não perde um nude. Tem até jogador de time rival”, admite. “Por conta da TV, não faço vídeos explícitos, apenas me exibindo. Não que eles me proíbam de nada, mas acho que precisa ter um bom senso. Quero levar para um lado mais artístico”.

Na TV, Paty tem a missão de seduzir os homens nas mais diferentes situações. O programa mistura sensualidade, humor e pegação. E a sedutora promete se entregar na frente das câmeras. “Vou para cima mesmo. O quadro é real, a reação é espontânea. É muito improviso e às vezes foge do controle. Já rolou uma mão boba, faz parte. Sei entrar na personagem e levar no profissional”.

