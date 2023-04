Palmeiras fica no 2-2 com Vasco. Santos fica no 0-0

O Palmeiras empatou em 2 a 2 com o Vasco

da Gama na tarde deste domingo no Rio de Janeiro. O Verdão chegou a ficar atrás por 2 a 0 e conseguiu reduzir a vantagem carioca no final do 1o tempo com gol de Rafael Navarro. Pedro Raul cabeceou a bola e colocou no fundo da rede, sem chances para defesa do goleiro Weverton e abriu o placar.

O segundo tempo mostrou um Palmeiras muito mais forte mas o time do técnico Abel Ferreira conseguiu apenas o empate. Foi o primeiro tropeço do atual campeão brasileiro na competição.

O Santos recebeu o Atlético MG em casa e não saiu do 0-0. O time da Vila Belmiro marcou seu primeiro ponto no campeonato, mas ainda não marcou gol.

O Vasco inicia o Brasileiro com 4 pontos em uma sequência muito difícil contra Galo e Palmeiras. Dois dos times mais poderosos do país e a equipe de Barbieri se mostrou muito competitiva. Organizada, lutando muito e pontuando. O saldo é positivo para um time ainda em construção.

O Verdão volta a jogar no meio de semana pela Copa do Brasil. O time pode até perder de 1 gol de diferença para a Tombense MG para avançar no torneio.

