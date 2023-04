Relatório obtido demonstra que o futebol é o esporte preferido dos competidores do Fantasy Sport; Soccer ganha do basquete no mercado mundial

O Fantasy Sport de futebol foi o maior segmento do mercado em 2022 e continuará sendo o maior segmento em 2027, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 6,07% entre 2022 e 2027. O Fantasy Sport de futebol será o terceiro segmento de crescimento mais rápido no mercado geral e crescerá de US$ 8,7 bilhões em 2022 para US$ 11,6 bilhões em 2027. O Fantasy Soccer contribuirá com 36,54% do crescimento incremental no mercado geral entre 2022 e 2027.

A Associação Brasileira de Fantasy Sport (ABFS) teve acesso ao relatório “Fantasy Sports Market by Product, Platform and Geography – Forecast and Analysis 2023 – 2027”, da TechNavio, empresa líder em pesquisa de mercado com cobertura global, em que se analisa o status do mercado e as tendências globais e regionais para o esporte eletrônico.

O Fantasy Sport é um esporte eletrônico no qual o competidor se torna técnico virtual de um time virtual baseado no mundo real em que cada um escala sua equipe de acordo com a sua melhor estratégia, passando pelo seu conhecimento do esporte, o entendimento do mercado e as habilidades adquiridas. Cada time virtual vai pontuar de acordo com a performance dos atletas e times do mundo real, resultando em pontos que, somados ou subtraídos, comporão a performance do jogador no ranking geral.

O Fantasy Sport de futebol fornecerá oportunidades significativas no mercado global de esportes de fantasia, pois contribuirá ao máximo para o crescimento no mercado geral entre 2022 e 2027.

No Brasil, a ABFS constatou que o futebol é disparado o esporte com maior adesão dos competidores. “O Fantasy Sport não é novidade no Brasil, mas vem se desenvolvendo e crescendo nos últimos anos, principalmente entre os fãs do esporte tradicional e do futebol brasileiro e internacional”, comenta o Presidente da Associação, Rafael Marcondes. “O Campeonato Brasileiro é, sem dúvidas, a maior oportunidade para o segmento no Brasil e vemos cada vez mais uma interação entre os competidores do Fantasy Sport e os times que são por eles escalados. Observamos que recentemente o público passou a conhecer ainda mais a modalidade e suas peculiaridades, inclusive seus contornos jurídicos no país”, completa Marcondes.

O Fantasy Sport é um impulsionador do esporte tradicional, já que os torcedores podem até se envolver emocionalmente com os jogos, mas em sua escalação virtual acaba selecionando aqueles atletas que poderão performar melhor durante a partida, seja pelo fator habilidade, desempenho, adversário, histórico do atleta ou, até mesmo, análise do momento que o atleta está enfrentando. A interação do competidor com os atletas reais durante o Brasileirão demonstra o grande incentivador que esse esporte eletrônico pode ser e os benefícios que o futebol tradicional pode colher.