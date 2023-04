Elba Ramalho se apresenta de graça nesse domingo a 30 minutos de Americana

Encerramento da festa de aniversário da cidade de Artur Nogueira contará com a apresentação da cantora paraibana.

A presença da artista, compositora e instrumentista acontecerá durante a orquestra sinfônica que será comandada por Derico Sciotti (ex Jô).

O evento acontece na Lagoa dos Pássaros amanhã, a partir das 20h, com entrada franca.

LEIA TAMBÉM: Americana vai ter mega festival gospel em abril

Conhecida também como Madonna do Agreste”, “Tina Turner do Sertão” e “Rita Lee da Caatinga”, Elba tem 71 anos, é prima de Zé Ramalho, tem uma coleção de fãs pelo mundo e também é cidadã emérita de Trancoso, no litoral sul baiano, onde mantém a mansão mais famosa da vila serrana e onde realiza alguns projetos musicais e sociais.

Ela já foi eleita melhor cantora do país 10 vezes na categoria regional, foi autora de duas obras eleitas música do ano e já foi premiada como melhor dupla do país em 2006 ao lado de Dominguinhos.

Foi indicada ao Grammy em 4 oportunidades e venceu duas vezes.

No evento deste domingo também não será cobrado estacionamento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento