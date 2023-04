O alongamento para coluna pode auxiliar no alivio da dor nas costas

devido à má postura, por exemplo, aumentar a mobilidade articular e flexibilidade muscular, melhorar a circulação e promover o bem-estar.

“Esses exercícios são uma das alternativas para aliviar as dores, também em alguns casos podem auxiliar a prevenir o seu aparecimento. Esses também ajudam a relaxar e aumentam a amplitude dos movimentos, proporcionando um alívio rápido da dor. “, comenta a fisioterapeuta Raquel Silvério.

Os alongamentos para coluna devem ser feitos de forma gradual e em alguns casos podem causar um pequeno desconforto, mas se você sentir uma dor mais forte, aguda, que impeça de continuar realizando o alongamento, o ideal é parar o alongamento e procurar um profissional da área para auxiliar.

“As atividades podem ser realizadas em qualquer horário do dia, mas eu sempre indico que sejam feitos frequentemente ao longo do dia, especialmente no caso de pessoas que trabalham muito tempo sentadas ou na mesma posição. Uma boa forma de seguir essa recomendação consiste em fazer uma pausa de 5 minutos para alongar entre cada 2 horas de trabalho, por exemplo. “, explica a diretora clínica do Instituto Trata, unidade Guarulhos.

Ainda segundo a fisioterapeuta, estes exercícios praticam no final do dia podem ser feitos para ajudar a relaxar e dormir melhor. Para melhorar esse efeito, pode-se tomar um banho quente antes, pois o calor ajuda a relaxar os músculos, aumentando a eficácia dos alongamentos.

Abaixo, Silvério traz alguns alongamentos para você praticar, confira:

1. Dobrar o corpo à frente: Com as pernas juntas dobrar o corpo para frente como mostra a imagem, mantendo os joelhos esticados.

2. Esticar a perna: Sentar no chão e dobrar uma perna, até colocar o pé próximo das partes íntimas, e a outra perna estando bem esticada. Dobrar o corpo para frente, tentando apoiar a mão no pé, conforme mostra a imagem, mantendo o joelho esticado. Se não for possível alcançar o pé, chegar até o meio da perna ou tornozelo. Depois fazer com a outra perna.

3. Chegar ao chão: Este é semelhante ao primeiro exercício, mas pode ser feito com mais intensidade. Deve-se esforçar para tentar encostar as mãos no chão, sem dobrar os joelhos.

4. Esticar o pescoço: Inclinar a cabeça para o lado e manter uma mão segurando a cabeça, mantendo o alongamento. A outra mão pode estar apoiada no ombro ou pendida ao longo do corpo.

5. Inclinar a cabeça para trás: Manter os ombros alinhados e olhar para cima, inclinando a cabeça para trás. Pode-se colocar uma mão na nuca para um maior conforto, ou não.

____________________________________________________________________________ Sobre Raquel Silvério Fisioterapeuta (Crefito: 116746-F) e Diretora Clínica do Instituto Trata, Unidade de Guarulhos, a profissional possui especialização em fisioterapia músculo esquelética pela Santa Casa de São Paulo, além de formação em terapia manual ortopédica nos conceitos Maitland, Mulligan e Mckenzie e forte experiência em tratamentos da coluna vertebral. Acesse: www.institutotrata.com.br

Musa do Vasco sobre lançar perfil no OnlyFans

O OnlyFans é a febre do momento entre as famosas como Anitta, Mirella, Tati Zaqui e outras, por isso, Bia Fernandes, modelo e Musa do Vasco, está pensando em se tornar criadora de conteúdo, onde ela revela que vem amadurecendo a ideia há um tempo, porém quando anunciou em suas redes sociais a possibilidade, a musa contou que teve até jogador do Gigante da Colina que está querendo.

“Eu estava receosa de participar do OnlyFans, mas sei que não é necessário postar fotos e vídeos com nudez, daí posso fazer o conteúdo que eu quiser. Tem até jogador do Vasco, de outros times e até do exterior, que estão querendo que eu abra minha conta”, conta a musa.

Mesmo ainda não tendo certeza se vai entrar para o serviço de conteúdo por assinatura, a modelo, que tem 1,64 m de altura, já intensificou os cuidados com o corpo, onde realizou uma série de procedimentos para modificar o rosto e também realizou uma lipoescultura, que custaram ao todo R$ 20 mil. A modelo fez rinomodelação definitiva, lipo de papada e bichectomia.

A Musa do Vasco realizou um novo ensaio sensual para demonstrar todas as suas mudanças e mostrar que está pronta para entrar no mundo do OnlyFans. Sobre ser exibicionista, a bela vascaína declarou que está conhecendo melhor este seu lado, porém sempre amou ser fotografada.

“Gosto dessa coisa de ser desejada e me mostrar. Então estou unindo o útil ao agradável, sobre abrir a minha conta no OnlyFans. Quero mostrar meu lado quente!”, completou.

