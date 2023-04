São Paulo perde na estreia do BR23

São Paulo não perdia pra cariocas desde 2012

De volta ao Estádio Nilton Santos, agora com gramado sintético, o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro com vitória ao bater o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (15). Tiquinho Soares, no primeiro tempo, e Eduardo, já no fim do jogo, marcaram os gols do Glorioso, que mostrou força para fazer uma boa Série A.

O Botafogo começou o jogo em ritmo intenso e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos: Eduardo cobrou falta da direita e Tiquinho Soares subiu bonito, de cabeça, para fazer 1 a 0. Dois minutos depois, Tiquinho tocou rasteiro na área e Eduardo se antecipou ao goleiro e quase fez o segundo.

Porém, no primeiro ataque do São Paulo, saiu o empate. Aos 14, após uma bobeada do sistema defensivo alvinegro, Calleri completou para deixar tudo igual em 1 a 1. O gol fez o jogo cair um pouco de intensidade, com o Tricolor conseguindo ter mais o controle da bola.

O Botafogo tentou repetir a estratégia no segundo tempo, apertando um pouco mais, e teve uma boa chegada aos cinco minutos, em cruzamento de Di Placido que Júnior Santos cabeceou e Arboleda salvou.

Depois disso, o São Paulo voltou a tentar tocar mais a bola, mas o Botafogo conseguiu outro bom contra-ataque. Aos 23 minutos, Luis Henrique roubou bola no setor ofensivo, avançou e chutou, a bola desviou no jogador tricolor e saiu com muito perigo.

Nos 15 minutos finais, o jogo esquentou. Aos 30, Júnior Santos fez excelente jogada pelo lado direito, invadiu a área, limpou para a perna esquerda, mas errou o chute, desperdiçando grande oportunidade. Depois, Lucas Perri fez duas sensacionais defesas, em finalizações de Wellington Rato e Marcos Paulo.

