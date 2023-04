Padre Reginaldo Manzotti lança single sobre Milagre

Padre Reginaldo Manzotti lança hoje em todas as

plataformas digitais o single “Faça Um Milagre”. Composta pelo sacerdote em parceria com Danilo Dyba, a música traz uma importante mensagem de fé e esperança. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/FacaUmMilagre.

Hoje, o sacerdote que arrasta multidões também estreia também o clipe da faixa, gravado no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba (PR), sob a direção artística e de vídeo de Sérgio Murilo Almeida. Assista aqui: https://youtu.be/-duLGic4j8c.

” Deus sempre quer o nosso melhor. Se somos fracos e pecadores, Deus é maior e Ele pode e vai curar e transformar a minha e a sua vida.”, diz o sacerdote.

Com mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas, Padre Manzotti já lançou 15 CD´s e 5 DVD´s e foi indicado ao Grammy Latino em 2013 pelo trabalho “Paz e Luz”. Entre as parcerias, o sacerdote já gravou com grandes nomes, como: Alok, Thiaguinho, Naiara Azevedo, Thaeme e Thiago, Fernando e Sorocaba, Fafá de Belém, Gustavo Mioto, entre outros.

Sobre Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti se reinventa e inova a cada dia em prol da evangelização. Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, seus programas são retransmitidos e exibidos em mais de 1620 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai. É considerada a maior audiência de streaming do mundo no horário das 10 às 11 da manhã.

Conhecido por arrastar multidões, Padre Reginaldo Manzotti também confirma sua magnitude no digital. Recentemente, o sacerdote passou a marca de 620 milhões de visualizações em seu canal oficial no Youtube (https://www.youtube.com/padremanzotti). Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem mais de 7,4 milhões de seguidores no Facebook, mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3,59 milhões de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, mais de 725 mil seguidores no Twitter, mais de 630 mil seguidores no TikTok e mais de 300 mil em seu canal Vevo. Seu portal, https://www.padrereginaldomanzotti.org.br, recebe em média 30 milhões de visitas por ano.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento