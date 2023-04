PAT disponibiliza 602 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 602 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br , e na página principal buscar por “Serviços mais acessados”; clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Administrador de Empresa – Com Experiência 1

Agente de Locação – Com Experiência 2

Agente Fiscalização – Sem Experiência 15

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Jardinagem – Com Experiência 12

Ajudante de Mecânico Geral – Com Experiência 2

Ajudante de Montagem – Sem Experiência 1

Ajudante de Padeiro – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Sem Experiência 3

Ajudante Geral – Com Experiência 4

Ajudante Geral – Sem Experiência 6

Ajudante Geral Rural – Com Experiência 2

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 4

Analista de Automação – Com Experiência 1

Analista de E-Commerce – Com Experiência 1

Analista de E-Commerce – Sem Experiência 2

Analista de PCP – Com Experiência 1

Analista de Recursos Humanos – Com Experiência 2

Analista de Tecnologia – Com Experiência 3

Analista Financeiro Jr – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 3

Assistente Administrativo de Produção – Com Experiência 2

Assistente Contábil e Fiscal – Com Experiência 1

Assistente de Compras – Sem Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Sem Experiência 1

Assistente de Expedição – Com Experiência 2

Assistente de Frota – Com Experiência 1

Assistente de Logística – Com Experiência 1

Assistente de Manutenção – Com Experiência 2

Assistente de Mídias Sociais – Com Experiência 1

Assistente de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 6

Assistente de Vendas – Sem Experiência 7

Atendente – Sem Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 7

Atendimento em Ateliê de Costura – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 3

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarife – Sem Experiência 1

Auxiliar de Confecção – Com Experiência 2

Auxiliar de Corte – Com Experiência 3

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 2

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Com Experiência 1

Auxiliar de Dobrador de Metais – Com Experiência 1

Auxiliar de Embalagem – Sem Experiência 3

Auxiliar de Escritório – Com Experiência 2

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 4

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 5

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 4

Auxiliar de Laboratório Industrial – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 16

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 10

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Manutenção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Montagem – Com Experiência em Metalúrgica 1

Auxiliar de Montagem – Sem Experiência 3

Auxiliar de Pedreiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Processos – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 10

Auxiliar de Serviços Agropecuários – Sem Experiência 3

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar Fiscal – Com Experiência 2

Auxiliar Geral – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico Automotivo – Com Experiência 2

Balconista – Com Experiência 1

Balconista de Frios – Com Experiência 1

Banhista e Tosador – Com Experiência 1

Borracheiro – Com Experiência 1

Carga e Descarga de Mercadorias – Sem Experiência 10

Carpinteiro – Com Experiência 1

Chefe de Cozinha – Com Experiência 1

Cobrador Externo – Com Experiência 1

Confeiteiro – Com Experiência 1

Conferente – Com Experiência 1

Consultor de Campo – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Veículos – Com Experiência 1

Contra Mestre – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 5

Costureira – Sem Experiência 8

Costureira de Máquina Reta – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 8

Cozinheiro Junior – Com Experiência 1

Cumim – Sem Experiência 2

Desenvolvedor de Sistema em Linguagem SQL – Com Experiência 2

Editor de Fotografia – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista de Manutenção – Com Experiência 4

Eletricista de Painéis Industriais – Sem Experiência 3

Eletricista Força de Controle – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 2

Eletricista Montador – Com Experiência – Curso NR 10 1

Eletromecânico – Com Experiência 1

Encarregado de Limpeza – Sem Experiência 4

Encarregado de Produção Junior – Com Experiência 1

Estagiário em Pedagogia – Sem Experiência 2

Estágio em Administração – Sem Experiência 1

Estágio em Arquitetura – Sem Experiência 1

Farmacêutico – Com Experiência 2

Faxineiro – Com Experiência 2

Financeiro – Com Experiência 1

Fisioterapeuta – Sem Experiência 1

Funileiro de Veículos – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 1

Gerente Comercial – Com Experiência 1

Gerente de Logística – Com Experiência 1

Impressor Serigráfico – Com Experiência 1

Instalador de Esquadrias de Alumínio – Com Experiência 1

Instalador de Vidros – Sem Experiência 1

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 6

Lavagem de Veículos Grandes – Sem Experiência 1

Líder de Hortifrúti – Com Experiência 1

Líder de Produção – Com Experiência 4

Lubrificador – Com Experiência 20

Maçariqueiro – Com Experiência 1

Mandrilhador – Com Experiência 1

Manutenção de Caminhões – Com Experiência 2

Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico Auxiliar – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 6

Mecânico de Manutenção de Compressores – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais – Com Experiência 2

Mecânico de Suspensão – Com Experiência 2

Mecânico de Usinagem – Com Experiência 1

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Mecânico Eletricista – Com Experiência 1

Mecânico Geral – Com Experiência 2

Mecânico Montador – Com Experiência 3

Mecânico Socorrista Diesel – Com Experiência 2

Monitora de Day Care – Com Experiência 1

Montador de Andaimes – Com Experiência 1

Montador de Máquinas Junior – Sem Experiência 1

Montador Junior – Com Experiência 4

Motorista – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência 28

Motorista de Caminhão Leve – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão Munck – Com Experiência 1

Motorista de Micro-Ônibus – Sem Experiência 5

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Motorista Munckeiro – Com Experiência 1

Operador de Acabamento – Com Experiência 1

Operador de Caldeira – Com Experiência 3

Operador de Conicaleira – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Extrusora – Com Experiência 2

Operador de Máquina – Com Experiência 1

Operador de Máquina Carda – Sem Experiência 1

Operador de Máquina Corta e Dobra em Metalúrgica – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Tecelagem – Sem Experiência 20

Operador de Motosserra – Com Experiência 2

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Prensa – Com Experiência 1

Operador de Produção Junior – Com Experiência 1

Operador de Rama – Com Experiência 3

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 1

Operador de Roçadeira – Com Experiência 14

Operador de Roçadeira – Sem Experiência 5

Operador de Telemarketing – Com Experiência 1

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 15

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 3

Padeiro – Com Experiência 2

Passador de Roupas – Com Experiência 1

Pasteleiro – Sem Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 2

Pintor de Obras – Com Experiência 4

Pintor Industrial – Com Experiência 4

Pintor Jatista Junior – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Porteiro – Sem Experiência 6

Porteiro Noturno – Com Experiência 1

Professor de Matemática – Com Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 2

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 1

Retificador de Peças – Com Experiência 2

Roçador – Com Experiência 1

Secretária Executiva – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 3

Serviços Gerais em Limpeza – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 1

Supervisor de Loja – Com Experiência 1

Supervisor de Obras – Com Experiência 1

Tecelão – Sem Experiência 5

Técnico de Edificações – Com Experiência 1

Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Técnico em Calibração de Instrumentos – Com Experiência 1

Técnico em Edificações – Com Experiência 2

Técnico em Instrumentação – Com Experiência 2

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 3

Técnico em Telecomunicações – Com Experiência 4

Torneiro Mecânico – Com Experiência 6

Trabalhador da Manutenção de Edificações – Com Experiência 2

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor – Sem Experiência 2

Vendedor com Conhecimento em Usinagem – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 15

Vendedor Interno – Com Experiência 24

Vendedor Interno – Sem Experiência 9

Vigia – Com Experiência 2

Zelador – Com Experiência 2

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Cobrador Externo – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 5

