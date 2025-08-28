José Marcones desaparecido há 1 semana na região

José Marcones Pereira da Silva, de 33 anos, está desaparecido há 1 semana na região e a família pediu apoio nas buscas. Ele está desaparecido desde o dia 20 deste mês.

A familia está desesperada, sem notícias dele e atrás de informações. Os familiares são todos do Piauí e informaram que ele estava morando aqui na região em um alojamento.

José Marcones sumiu e não deu notícias

Contatos para quem souber informações são 11.982658226 ou 89.81484878

