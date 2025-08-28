Alunos do Dom Bosco participam de sessão simulada do Câmara Jovem

O projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana realizou nesta quarta-feira (27) a primeira sessão simulada de 2025 no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Cerca de cinquenta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Salesiano Dom Bosco, da região da Vila Santa Catarina, participaram das atividades.

Ainda na escola, os alunos participaram de discussões de caráter interdisciplinar e atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário. Além disso, receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas e elaboração das proposituras.

No plenário, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Yasmin Peres Mondoni (presidente), Pedro Fajardo Manzi (primeiro secretário) e Maria Soares Trevisan (segunda secretária). Foram discutidos dois projetos de lei, dois requerimentos e duas indicações.

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), utilizou a palavra para parabenizar os estudantes pela participação no projeto. “O Câmara Jovem é um projeto muito importante para que vocês possam debater o futuro da nossa cidade e despertar em vocês o interesse pela política e pelos assuntos de Americana. Quem sabe não sairão daqui futuros vereadores e presidentes da Câmara”, disse.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores Gutão do Lanche (Agir), Lucas Leoncine (PSD), Professora Juliana (PT) e Renan de Angelo (Podemos) também acompanharam os trabalhos. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Projeto de lei da vereadora Luara Fernandes Ricardo sobre a distribuição de uniformes para alunos do maternal até o Ensino Fundamental de escolas públicas municipais.

– Requerimento da vereadora Luiza Tupynamba Marin pedindo informações sobre a motivação da implantação de equipes de apoio psicológico nas escolas públicas municipais.

– Requerimento de autoria da vereadora Luara Fernandes Ricardo solicitando informações sobre a situação da falta de segurança no município de Americana.

– Indicação de autoria do vereador José Lucca de Moura Grassi solicitando reparos no Hospital Municipal de Americana.

– Indicação de autoria da vereadora Isabella Garcia Basso pedindo providências na alteração do sentido da Rua das Tâmaras, próximo ao Colégio Dom Bosco.

O projeto de lei de autoria do vereador Pedro Fajardo Manzi sobre a criação de uma rede municipal de ciclovias foi rejeitado com quinze votos contrários e três favoráveis.

