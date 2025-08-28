Allan Messa Espíndola está desaparecido em Americana. A mãe dele é enfermeira e contou que ele saiu para andar de bicicleta e não voltou mais pra casa. Ela deixou uma mensagem e o contato para que possam entrar em contato.
Ele está careca ele tem problema psicológico Allan 19993607938
Deise, sou a mãe. Por favor me ajuda
Bom dia me chamo Deise meu filho Allan Messa Espíndola
Ele tem problema psicológico saiu de casa ontem de manhã voltou careca raspou a cabeça saiu novamente por volta das 15h com uma camiseta cinza calça jeans rasgada no joelho chapéu mochila e bicicleta.
Ele estava em surto psicótico faz uso de remédios já foi para o municipal foi contido sedado mas n seguraram ele lá estou desperada vou ver se acho uma foto dele por favor me ajuda
