Allan Messa Espíndola está desaparecido em Americana. A mãe dele é enfermeira e contou que ele saiu para andar de bicicleta e não voltou mais pra casa. Ela deixou uma mensagem e o contato para que possam entrar em contato.

Leia Mais  notícias da cidade e região   

Ele está careca ele tem problema psicológico Allan 19993607938

allan messa

Deise, sou a mãe. Por favor me ajuda

Bom dia me chamo Deise meu filho Allan Messa Espíndola

Ele tem problema psicológico  saiu de casa ontem de manhã voltou careca raspou a cabeça saiu novamente por volta das 15h com uma camiseta cinza calça jeans rasgada no joelho chapéu mochila e bicicleta.

Ele estava em surto psicótico faz uso de remédios já foi para o municipal foi contido sedado mas n seguraram ele lá estou desperada vou ver se acho uma foto dele por favor me ajuda

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP