3ª divisão do Amador de futebol de Nova Odessa começa domingo (31)

Com 19 equipes e cerca de 500 atletas, o campeonato movimenta torcedores e famílias

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, dá início neste domingo, dia 31, aos jogos da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol 2025. O torneio reúne 19 equipes, distribuídas em três grupos de seis times, mobilizando quase 500 atletas e suas comissões técnicas. A primeira rodada terá nove partidas que acontecem simultaneamente, a partir das 8h, em cinco campos municipais, com entrada gratuita.

Na rodada de estreia, o Campo São Manoel recebe às 8h o confronto entre Las Palmas e Hur Valecano e, às 10h, a partida entre Prudente e Racing. No Campo do Guarapari, às 8h jogam Bharbaros e Inter NO, enquanto às 10h será a vez de Regularize contra Íbis.

Já no Campo da Vila Azenha, o Império enfrenta o Independente às 8h e, em seguida, às 10h, jogam Vitória e D’Carvalho. No Campo do São Jorge, a manhã começa com Bandeirantes contra Un Saideira às 8h e Ypê Madrid diante do Barcelona às 10h. Por fim, no Campo do Triunfo, às 8h, Cristalândia encara o Unidos Santa Luiza.

“O torneio valoriza o futebol amador e garante espaço para que atletas locais possam se desenvolver e representar seus bairros e comunidades”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer José Henrique de Carvalho.

