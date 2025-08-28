Pré-lançamento da 4ª edição do documentário de Americana será em outubro

Na semana dos 150 anos, é concluído o 4º capítulo do documentário ‘Americana Conta sua História: em Fatos e Prosa’

Leia + sobre diversão e arte

A ideia é preservar a história da cidade e criar por meio dos relatos das pessoas que vivem ou viveram em Americana, uma memória eternizada em depoimentos. “Infelizmente nossa cidade não tem um espaço de preservação das suas memórias, das suas histórias. Tem muito material espalhado ou guardado nas casas das pessoas, tem muita memória interessante e emocionante para ser lembrada e contada. Eu fico triste de saber que as novas gerações não poderão ter acesso a essa riqueza se não começarmos a preservar”, disse o diretor e idealizador do projeto, Carlos Sann’tana.

Os fatos narrados nesse Doc iniciaram em 1875 e a prosa começou a ser gravada em 2012 com o primeiro capítulo que traz a origem da cidade. No segundo episódio, o destaque foi a Educação e no terceiro, a indústria. Americana é conhecida como a Princesa Tecelã, pela sua vocação na área têxtil.

O coordenador de produção, Leandro Agnuzzi conta que foram ouvidos os mais variados talentos da cidade, entre eles, artistas plásticos, músicos, compositores, escritores, bailarinos, pintores, fotógrafos, produtores de todas as áreas culturais. “Conseguimos reunir pessoas de várias gerações, das mais variadas atividades culturais. Procuramos contemplar e dar visibilidade dos artistas mais antigos aos mais contemporâneos, de diversas linguagens e ferramentas que fizeram e fazem sucesso com seus talentos”.

Muitas personalidades como os membros da família Benencase; o radialista Geraldo Pinhanelli e o produtor musical Antônio Carlos Carvalho são destaque nesse documentário. Histórias relembradas em diversos depoimentos como Piquenique Trágico que virou obra musical; a composição do Hino de Americana, que é relativamente recente; a chegada e formação de um dos mais famosos trio de forró do país; os festivais de músicas; a pintura da igreja feitas por irmãos Gentile; os programas de rádio que revelaram talentos; os famosos carnavais; a arte de rua e novos talentos.

Gravações

Tudo isso foi contado em 60 horas de gravações que estão sendo compiladas para uma hora de documentário. Mas o projeto prevê que os depoimentos completos de cada artista serão disponibilizados em plataformas de vídeo para que todos possam ver na íntegra cada talento e sua história.

“Minha vida toda foi pautada em capturar a melhor imagem. Como produtor de vídeo meu melhor momento é sempre perceber a sensibilidade na imagem. Nesse documentário muitos se emocionaram ao contar suas histórias e a gente acaba se emocionando junto, rindo junto e relembrando tantas coisas boas que Americana tem pra contar”, relatou Gil Iatarola, que também é proponente e produtor do projeto.

O pré-lançamento da edição de Talentos, do documentário Americana Conta sua História: em Fatos e Prosa, está previsto para outubro, em evento especial que reunirá os talentos e suas obras. O quinto e último capítulo já está sendo idealizado e o tema será Esporte.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP