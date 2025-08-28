Construção civil 2025; veja dados de Americana, Sumaré, N Odessa e Santa Bárbara

Em ótimo momento, os setores imobiliário e de construção civil devem movimentar, juntos, cerca de R$ 417 bilhões até o final deste ano no Brasil. É o que aponta a Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros há mais de 30 anos, com base em dados oficiais.

Segundo o levantamento, as famílias irão desembolsar mais de R$ 287 bilhões só com materiais de construção e mão-de-obra para reforma, além de cerca de R$ 130 bilhões com aquisição de imóveis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na liderança do ranking nacional, o estado de São Paulo responderá por quase R$ 118,5 bilhões das despesas, seguido por Paraná com R$ 48,2 bilhões; Minas Gerais e seus R$ 42,2 bilhões; e Rio de Janeiro, na quarta posição, totalizando R$ 27,7 bilhões dos gastos no segmento.

Em ritmo menor está a abertura de empresas no segmento. De acordo com o IPC Maps, de 2024 para cá, 48.561 novas unidades foram instaladas — um acréscimo de 2,2% —, totalizando atualmente 2.244.855 milhões de estabelecimentos no País. Apesar disso, o fechamento de empresas Microempreendedores Individuais (MEIs) é o que mais chama a atenção, já que representa, no mesmo período, uma baixa de 6,5% de comércios varejistas e 0,8% a menos de indústrias da construção.

Construção civil

Sobre o IPC Maps

Publicado anualmente pela IPC Marketing Editora, empresa que utiliza metodologias exclusivas para cálculos de potencial de consumo nacional, o IPC Maps destaca-se como o único estudo que apresenta em números absolutos o detalhamento do potencial de consumo por categorias de produtos para cada um dos 5.570 municípios do País, com base em dados oficiais, através de versões em softwares de geoprocessamento. Este trabalho traz múltiplos indicativos dos 22 itens da economia, por classes sociais, focados em cada cidade, sua população, áreas urbana e rural, setores de produção e serviços etc., possibilitando inúmeros comparativos entre os municípios, seu entorno, Estado, regiões e áreas metropolitanas, inclusive em relação a períodos anteriores. Além disso, apresenta um detalhamento de setores específicos a partir de diferentes categorias.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado