CCL de Americana recebe Festival Ser Yoga neste sábado (30)

O Centro de Cultura e Lazer (CCL), em Americana, recebe o Festival Ser Yoga, neste sábado, dia 30, a partir das 8h, com aulas gratuitas para todos os níveis. Os ingressos são solidários, com a doação de 1 litro de leite para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A participação é aberta a todos, inclusive crianças de 3 a 10 anos. Para participar, basta levar um tapete, canga ou toalha. Também haverá feira com produtos artesanais e alimentícios. O evento tem realização da 108 yogashaka e Reame Yoga Vital, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Além de promover a boa saúde e a integração pessoal, o evento tem caráter solidário e apoia famílias atendidas pelo Fundo Social por meio da arrecadação de alimentos. Fica o convite aos interessados”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

8h: Ashtanga Yoga (professoras Sheila Reame e Júlia Pacheco)

9h30: Hatha Yoga e Meditação (professoras Patrícia Pelisson e Renata Bortoleto)

10h45: Yogaterapia Hormonal (professora Lisiane)

12h30: Roda de Mantras (Lucia Premal)

13h30: Hatha Yoga (professoras Sonia Carigo e Natália Duarte)

14h45: Yoga para Crianças (professora Deise Carli)

16h: Yin Yoga e Meditação (professores Fernanda Rebeschini e Allan Drape)

17h: Kundalini Yoga (professora Mirielly Carrara)

