Jovane Souza, morador do Jardim da Paz em Americana

lançou uma vakinha online para conseguir comprar uma cadeira de rodas motorizada. Ele conta que tem problemas em um dos braços e por isso não consegue empurrar a cadeira convencional.

Para ajudar com a vakinha CLIQUE AQUI.

Leia abaixo o relato do rapaz.

Olá meu nome é Jovane sou de Americana -SP venho através dessa vakinha online pedir ajuda para comprar uma cadeira de rodas motorizada, preciso do valor estimulado de R$ 15.000 a R$ 22.000.

Sofri um acidente de moto em 2014 quebrei a escápula, clavícula, coluna, lesão do plexo braquial ( perdi o movimento do braço esquerdo), hemorragia interna e fiquei paraplégico.

Ganhei uma cadeira motorizada da Unicamp a 6 anos, e ela está em situação precária (bem acabada).

Não tenho condições de comprar outra cadeira motorizada, pois é muito caro e não tenho condições, e o pouco que ganho e para me manter e comprar remédios.

Preciso de uma cadeira motorizada para me locomover, e continuar com as fisioterapias e ganhar mais força, estabilidade e qualidade de vida.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP