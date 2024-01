Bateu carro no muro após furtar o veículo e fugir da polícia

Um comerciante de 45 anos bateu um carro no muro de uma residência, em Santa Bárbara d’Oeste, após furtar o veículo. O acidente aconteceu quando o homem tentava fugir da polícia.

Segundo a Polícia Militar, a equipe em patrulhamento se deparou com o veículo Ford/Escort que momentos antes havia sido informado como produto de furto. Na tentativa da abordagem, o condutor tentou empreender fuga, momento em que perdeu o controle da direção, chocando-se no muro de uma residência.

Ao realizar a busca pessoal, o indivíduo afirmou ter furtado o veículo, sendo encontrado na ignição do carro uma chave micha utilizada para a prática do delito. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

